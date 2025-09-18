Coceral eleva estimación de la cosecha de trigo blando en la UE y el Reino Unido a máximos de 10 años

PARÍS, 18 sep (Reuters) - La asociación de operadores de cereales Coceral elevó el jueves su estimación de producción de trigo blando en la Unión Europea y Reino Unido para este año a un máximo de 10 años de 147,4 millones de toneladas métricas, por encima de los 143,1 millones de toneladas previstos en junio.

La nueva estimación supera en un 17% el volumen del año pasado, cuando las fuertes lluvias redujeron la siembra y los rendimientos en Europa occidental.

La revisión al alza se debió principalmente al aumento de las estimaciones para las cosechas en Francia, Alemania, Polonia y el sureste de Europa, tras unas condiciones meteorológicas favorables y unos rendimientos de cosecha mejores de lo previsto, informó Coceral en una nota.

La última estimación para 2025 incluía una producción estimada de trigo blando en la UE de 135,4 millones de toneladas y una cosecha británica prevista de 11,9 millones de toneladas.

La asociación también aumentó su estimación de la producción de cebada de este año en la UE y Reino Unido a 63,8 millones de toneladas, frente a los 59,2 millones previstos en junio.

Esta cifra es un 11% superior a la de 2024 y la segunda mayor en 10 años, según Coceral.

En cuanto al maíz, Coceral se unió a otros pronosticadores en la reducción de sus perspectivas para la cosecha de otoño boreal.

Ahora ve la producción de maíz de 2025 en la UE y Reino Unido en 56,7 millones de toneladas, frente a los 60,6 millones anteriores, debido sobre todo a la climatología adversa en el sureste de la UE.

Sin incluir la escasísima producción británica de maíz, la producción de la UE se proyectaba en 56,5 millones de toneladas.

En oleaginosas, la producción estimada de colza en la UE y el Reino Unido se elevó a 21,6 millones de toneladas desde los 20 millones previstos en junio y casi un 21% por encima del nivel del año pasado.

Según Coceral, los resultados de la cosecha de colza en el noroeste de Europa, sobre todo en Francia, fueron mejores de lo previsto. (Reporte de Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira)