Coceral prevé una menor cosecha de trigo en la Unión Europea y el Reino Unido en 2026

PARÍS, 9 dic (Reuters) - La producción de trigo blando en la Unión Europea y Reino Unido podría descender en 2026 desde el máximo de 10 años alcanzado este año, a pesar del crecimiento temprano favorable para la próxima cosecha, dijo el martes la asociación de comerciantes de cereales Coceral.

En sus primeras proyecciones para la cosecha del próximo año, Coceral prevé una producción de trigo blando en la UE y Reino Unido de 143,9 millones de toneladas métricas, frente a los 147,5 millones de toneladas de 2025.

Se prevé que la superficie sembrada aumente ligeramente, por lo que la reducción de la producción se debería a un menor rendimiento, aunque las lluvias de otoño han permitido un buen desarrollo de los cultivos antes del invierno, señaló Coceral en una nota.

Según las previsiones, la producción de trigo blando en la UE descenderá a 129,7 millones de toneladas desde 136,4 millones, mientras que la producción británica aumentará a 14,2 millones de toneladas desde 11,1 millones.

La producción total de cebada en la UE y el Reino Unido también descenderá el año próximo, encabezada por España y Gran Bretaña, debido a la disminución de los rendimientos y la superficie de cultivo, respectivamente. Se prevé una producción de 58,2 millones de toneladas, frente a los 63,2 millones de este año.

En cambio, la producción de maíz, incluida una cosecha muy pequeña en el Reino Unido, aumentará de 57,1 millones de toneladas a 58,9 millones. Se espera que los rendimientos se recuperen de los niveles afectados por la sequía de este año, aunque se prevé que un nuevo descenso de la siembra limite el repunte.

En cuanto a la colza, se espera que la producción se mantenga estable en 21,8 millones de toneladas. El fuerte aumento de la siembra, debido a los atractivos precios, contrarrestará el descenso previsto de los rendimientos respecto a los altos niveles de este año. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)