Coche bomba frente a una sede de las fuerzas de seguridad de Pakistán deja al menos 8 muertos

QUETTA, Pakistán (AP) — Milicianos detonaron un potente coche bomba frente a la sede de las fuerzas de seguridad paramilitares de Pakistán en la ciudad suroccidental de Quetta el martes, matando al menos a ocho personas e hiriendo a varias más, dijeron las autoridades.

Antes de detonar su vehículo, cuatro atacantes que estaban dentro del coche salieron y se enfrentaron a las tropas en un intenso tiroteo, según la policía.

Los residentes dijeron que la explosión fue tan potente que se oyó a kilómetros de distancia. Las ambulancias se apresuraron al lugar frente a la Comisaría de Frontera y los rescatistas transportaron a los heridos a hospitales cercanos.

Ningún grupo reclamó inmediatamente la responsabilidad, aunque es probable que la sospecha recaiga en grupos separatistas que a menudo atacan a civiles y fuerzas de seguridad en la insurgencia que azota a Baluchistán, donde Quetta es la capital provincial.

Según el ministro de salud provincial, Bakhat Kakar, había preocupaciones de que el número de muertos pudiera aumentar.

Las imágenes de televisoras locales y cámaras de seguridad del lugar de la explosión muestran un coche deteniéndose frente a la puerta del complejo paramilitar. Una explosión sigue y se oye un tiroteo después de la explosión. Las ventanas de los edificios circundantes se rompieron y los coches cercanos también resultaron dañados, según las imágenes.

Baluchistán, Sarfraz Bugti, condenó el ataque, diciendo que las fuerzas de seguridad respondieron al fuego y mataron a los cuatro atacantes.

"Los terroristas no pueden quebrar la determinación de la nación a través de actos cobardes, y los sacrificios de nuestro pueblo y fuerzas de seguridad no serán en vano", dijo Bugti en un comunicado. Dijo que su gobierno sigue comprometido a hacer de la provincia un lugar pacífico y seguro.

El último ataque se produjo semanas después de que un atacante suicida se inmolara frente a un estadio cerca de Quetta mientras los partidarios de un partido nacionalista salían de un mitin, matando al menos a 13 personas e hiriendo a otras 30.

Baluchistán registra una insurgencia desde hace mucho tiempo, con grupos como el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán que exigen la independencia del gobierno central. Los separatistas han atacado principalmente a las fuerzas de seguridad y a civiles en la región y en otros lugares.