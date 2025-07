Coches, vino o lujo: los sectores europeos afectados por aranceles de Trump

Los coches, los vinos o los bienes de lujo son algunos de los sectores clave de la economía europea afectados por los aranceles del 15% acordados el domingo por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aunque inferior al 30% con el que amenazaba Trump, este gravamen obstaculizará la exportación de productos europeos a Estados Unidos, ya encarecidos desde comienzos de año por la apreciación del euro respecto al dólar.

Algunas industrias contarán con excepciones. Es el caso del estratégico sector aeronáutico, de "ciertos productos químicos", "ciertos productos agrícolas y materias primas críticas".

Y los aranceles a los automóviles europeos, que Trump aumentó del 2,5% al 27,5% en abril, descenderán al 15%.

La relación comercial entre Estados Unidos y la UE representa un 30% de los intercambios globales, con un monto de unos US$2 billones en bienes y servicios en 2024, según el Consejo Europeo.

Estados Unidos presentaba en 2024 un déficit de unos US$230.000 millones en el intercambio de bienes con la Unión Europea, que envía a ese país un 20% de sus productos.

En cambio, en los servicios, la balanza se inclina del lado norteamericano por unos US$174.000 millones.

Medicamentos

Los productos farmacéuticos son los bienes más exportados desde Europa a Estados Unidos, con un monto de unos US$140.000 millones en 2024 (un 22,5% del total de exportaciones), según Eurostat.

Hasta ahora estaban exentos de derechos de aduana y el acuerdo del domingo no les confiere ningún trato particular, advirtió Trump, sin dar más precisiones.

Transportes

En 2024, las firmas europeas vendieron a Estados Unidos equipamientos de transporte por valor de unos US$80.000 millones. La industria automotriz exportó casi 750.000 vehículos por un monto de US$45.000 millones, según la Asociación Europea de Constructores (ACEA).

La mayoría se produjeron en Alemania, desde berlinas a SUV y deportivos de lujo de Audi, Porsche, BMW o Mercedes. El sector es uno de los pocos que sale beneficiado del acuerdo.

Aeronáutica

Los aranceles estadounidenses castigan duramente a este sector tan globalizado. Desde marzo, una sobretasa del 50% se aplicaba en las importaciones de aluminio y acero, materiales claves en esta industria. Además, el conjunto de los equipos (incluidos los aviones) importados desde Europa pagaban desde abril un 10% suplementario. El acuerdo anunciado el domingo prevé devolver a cero este segundo tramo sobre los equipos de aeronáutica, según Von der Leyen. - Lujo y cosméticos El sector del lujo no contará con ninguna exención, con lo que se le aplicará un arancel del 15%. El gigante francés LVMH, propietario de Louis Vuitton o Dior, estimó el jueves que este porcentaje "sería un buen resultado" que podría compensar con un aumento de precios o "una optimización de la producción". El grupo realiza un 25% de sus ventas en Estados Unidos y anunció recientemente la apertura de un cuarto taller Louis Vuitton en Texas. Pero otros actores no prevén esta opción. El presidente del grupo Kering, propietario de Gucci o Balenciaga, afirmó en mayo que "no tendría sentido tener bolsos Gucci italianos fabricados en Texas". Los cosméticos de marcas francesas e italianas también tienen un buen mercados en Estados Unidos. L'Oréal, por ejemplo, consiguió en ese mercado un 38% de su facturación global en 2024. Su director general planteó la posibilidad de relocalizar parte de la producción. - Sector agroalimentario - Von der Leyen avanzó también exenciones para "ciertos productos agrícolas", pero no ofreció más detalles. En 2024, la UE exportó más de 9000 millones de euros de alcohol a Estados Unidos, su primer mercado de exportación. Casi 6000 millones correspondían a vinos. Más de la mitad procede de Francia. Pero Italia también exporta vinos, Suecia envía vodka e Irlanda su whisky. Otros productos alimentarios como quesos o conservas también cuentan con un buen mercado en el país norteamericano. - Pero también... Europa también exporta a Estados Unidos equipamiento industrial o productos eléctricos y electrónicos. Según Eurostat, las ventas ascienden a US$105.000 millones y casi US$53.000 millones respectivamente. El impacto en las empresas de este sector es desigual. Algunas como la francesa Legrand, dedicada a los equipamientos eléctricos, prevé compensar estas tarifas con aumentos de precios o relocalizaciones a países con aranceles más bajos. En cambio, la finlandesa Nokia, que realiza un 30% de sus ventas en Estados Unidos, tuvo que revisar a la baja sus perspectivas para 2025 debido, en parte, a estos gravámenes.