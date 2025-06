Coco Gauff avanza a cuartos en Roland Garros y bromea con Tiafoe sobre olvidar raquetas

PARÍS (AP) — Coco Gauff pudo asegurar su quinta presencia consecutiva en los cuartos de final del Abierto de Francia tras anotarse el lunes una victoria en sets corridos, pero todavía sigue recibiendo mofas porque olvidó llevar sus raquetas a un partido previo en el torneo.

Gauff, la segunda cabeza de serie y quien conquistó el Abierto de Estados Unidos en 2023 y fue finalista en París en 2022, mantiene un intercambio de bromas con Frances Tiafoe, otro estadounidense y cuartofinalista de Roland Garros, sobre el error con la equipación.

Tiafoe, en tono de broma, llamó “Señora Madura” a Gauff, de 21 años.

¿La respuesta de Gauff?

“Siento que tal vez solo jugar al tenis te obliga a madurar más rápido que algunas personas. Tal vez no a él”, dijo.

Fue Tiafoe quien cometió ese mismo error en marzo, presentándose a un partido en el Abierto de Indian Wells, California, sin sus raquetas. Recibió muchas burlas en las redes sociales y de otros jugadores, incluida Gauff.

Así que cuando Gauff saltó a la cancha Philippe Chatrier para su partido de primera ronda la semana pasada y abrió su bolsa solo para darse cuenta de que no había raquetas adentro, Tiafoe estaba más que feliz de señalarlo.

“Estaba sacudiendo toda su bolsa como si fuera un tarro de galletas vacío en la Chatrier. Yo estaba como, '¿Qué estás haciendo?' ... Voy a seguir molestándola por mucho tiempo. Nunca he visto a alguien (la número 2) en el mundo tener su bolsa vacía. Eso fue increíble", dijo Tiafoe, quien el martes enfrentará a Lorenzo Musseti en los cuartos de final.

"Este tipo de cosas son tan importantes porque hace que todos (se den cuenta) de que somos humanos. La gente comete errores, ya sea el equipo o ella o lo que sea", añadió Tiafoe, de 27 años. “Ese fue un momento divertido, especialmente (porque) ella intenta ser la Señora Madura. Eso fue genial. Estoy feliz de que le haya pasado a ella. Espero que vuelva a suceder”.

Gauff reconoció que realmente no podía ofrecer mucho en respuesta.

"Literalmente le dije: 'De ti, lo esperaba. De ti, está bien, pero el hecho de que me haya pasado a mí ... .' Porque siento que soy una persona profesional, y generalmente soy alguien —si alguien me conoce— soy alguien que puede encontrar la respuesta rápida. Incluso si estoy equivocada, soy una de esas personas que aún se defenderá. No me gusta perder discusiones", dijo Gauff el lunes después de vencer 6-0, 7-5 a la rusa Ekaterina Alexandrova (20ma preclasificada) en la cuarta ronda.

"Pero esa vez, solo tuve que aceptarlo. Aprendí que no tenía nada que decir, especialmente porque le di mucho (fastidio) por eso", dijo, “y luego, ni siquiera seis meses después, hice lo mismo en un escenario aún más grande.

Pero he aprendido mi lección, y espero que no vuelva a suceder”.

En cuanto a su comentario sobre la "Señora Madura" —derivado de cómo Gauff se comporta en la cancha y fuera de ella después de irrumpir en Wimbledon a los 15 años y ganar su primer título de Grand Slam a los 19—, dijo que escucha ese tipo de comentario a menudo.

"Definitivamente siento que a veces, cuando era una juvenil, era especialmente más madura que tal vez algunos de mis compañeros. No sé por qué. Siento que siempre he sido así. Cuando estaba en la escuela, siempre era la primera en llegar a clase. Recuerdo haber recibido una amarilla en el cuadro de comportamiento una vez, y ese fue como el peor día de mi vida", dijo Gauff. “Definitivamente soy alguien que se enorgullece de ser un buen ejemplo. Creo que es porque tengo dos hermanos menores, y siento que tengo que ser ese ejemplo".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.