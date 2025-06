Coco Gauff, con solo 21 años, ya piensa en su vida después del tenis

LONDRES (AP) — Para ser claros, Coco Gauff no mencionó la palabra "estrella" durante una reciente entrevista con The Associated Press; lo hizo el reportero. Así que cuando Gauff comenzó a responder una pregunta sobre cómo equilibrar su vida como atleta profesional con sus intereses fuera de la cancha, se sorprendió repitiendo ese término.

“Definitivamente no sabía cómo se vería”, comenzó con una sonrisa, “antes de llegar a ser, supongo, una estrella —se siente raro llamarme así—, pero definitivamente quería expandirme más allá del tenis. Siempre. Desde que era joven”.

Todavía es joven, según casi cualquier medida, y es una jugadora de tenis realmente buena —Gauff posee los títulos de Grand Slam y el ranking número dos para demostrarlo mientras se dirige a Wimbledon, que comienza el lunes—, pero la estadounidense de 21 años es también más que eso.

Alguien que no teme expresar sus opiniones sobre temas sociales. Alguien que se conecta con los fanáticos a través de las redes sociales. Alguien que es la atleta femenina mejor pagada en cualquier deporte, superando los US$30 millones el año pasado, según Sportico.com, con menos de un tercio de eso proveniente de premios en metálico y la mayoría a través de acuerdos con empresas como UPS, New Balance, Rolex y Barilla. Alguien que recientemente lanzó su propia firma de gestión.

Y alguien que quiere tener éxito en el mundo de los negocios mucho después de que ya no balancee una raqueta en el tour.

“Definitivamente es algo que quiero comenzar a impulsar después de mi carrera. Como empezar a construir ese proceso, por eso quería hacerlo temprano. Porque no quería sentir que estaba jugando a ponerse al día al final de mi carrera”, dijo Gauff, quien se enfrentará a Dayana Yastremska en la primera ronda en el All England Club el martes.

“En el lado de los negocios, no se siente tan natural como el tenis. Todavía estoy aprendiendo, y tengo mucho que aprender”, dijo Gauff. “He debatido diferentes cosas y qué caminos quería tomar cuando se trataba de estimular mi cerebro fuera de la cancha, porque siempre supe que una vez que terminara la escuela secundaria necesitaba poner mi cerebro en otra cosa”.

En una campaña anunciada esta semana por UPS, que se asoció por primera vez con Gauff en 2023 antes de que ganara el Abierto de Estados Unidos de ese año, ella se conecta con la entrenadora de negocios Emma Grede —conocida por trabajar con Kim Kardashian en Skims, y con Khloe Kardashian en Good American— para ofrecer mentoría a tres propietarios de pequeñas empresas.

“Coco juega un papel clave en ayudarnos a conectar con esos jóvenes propietarios de negocios de la Generación Z —emprendedores emergentes o más jóvenes”, dijo Betsy Wilson, vicepresidenta de marketing digital y activación de marca en UPS, en una entrevista telefónica.

“Obviamente, ella es muy relevante en las redes sociales y en la cultura, y trabajar con Coco nos ayuda realmente a conectar con ese grupo más joven”.

Mientras Grede ayudaba a los emprendedores, Gauff también tuvo la oportunidad de recoger consejos.

“Es realmente genial aprender de alguien como ella”, dijo Gauff. “Siempre que sienta que estoy lista para dar ese salto, definitivamente puedo acudir a ella por consejos y cosas así... Esto me ayudará ahora y definitivamente a largo plazo”.

