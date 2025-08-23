Coco Gauff contrata a Gavin MacMillan, exentrenador de saque de Aryna Sabalenka, antes del US Open

NUEVA YORK (AP) — Por supuesto, Coco Gauff era tan consciente como cualquiera de que su total de dobles faltas, el peor del circuito, es un problema significativo.

Por ello despidió a uno de sus entrenadores en vísperas del Abierto de Estados Unidos y contrató a una especie de médico del saque, quien ayudó a Aryna Sabalenka, primera del escalafón mundial, a trabajar en sus problemas con esa parte del juego.

"Sé que necesitaba hacer un cambio —un cambio técnico— y no quiero perder tiempo si sigo haciendo las cosas mal", afirmó Gauff el viernes en Flushing Meadows, donde ganó el primero de sus dos títulos de Grand Slam en 2023:

El último gran torneo del año comienza el domingo.

"Sé dónde quiero ver mi juego en el futuro", indicó la estadounidense de 21 años. "No voy a perder tiempo jugando de la manera que no quiero jugar".

Así que contrató a Gavin MacMillan, un entrenador de biomecánica a quien se da el mérito por reconstruir el movimiento de servicio de Sabalenka en 2022.

Al año siguiente, Sabalenka ganó su primer campeonato importante, luego siguió con dos más, incluido el Abierto de Estados Unidos de 2024. Está de regreso en Nueva York como la campeona defensora y ha ocupado la cima del ranking de la WTA durante más de un año.

El servicio es ahora un elemento clave en su éxito.

"Intenté literalmente todo, y nada me ayudaba a arreglar mi servicio. Fue el último paso antes de que dijera, 'OK, adiós al tenis'. Estaba muy desesperada, así que realmente no dudé de mi decisión", relató Sabalenka el viernes sobre su colaboración con MacMillan. "En el momento en que comenzamos a trabajar, sentí, 'OK, hay algo. Definitivamente tengo una mejor sensación en mi servicio'. Y simplemente confié en el proceso, confié en mí misma. Como, en el primer torneo que jugué, ya sentí la diferencia, y dije, 'OK, estoy llegando allí.

"Así que para mí, se trataba sólo de repeticiones, un poco de tiempo y un compromiso total con lo que él decía".

Las 320 dobles faltas de Gauff esta temporada no sólo representan el mayor número en la WTA, sino que superan por más de 100 a las de la segunda peor en este rubro.

Está promediando 6,8 por partido y las ha acumulado en grandes cantidades, incluyendo 23 en una victoria sobre Danielle Collins en Montreal este mes. Incurrió en 14 en su siguiente partido allí, también una victoria.

Gauff cometió otras 16 dobles faltas en su derrota ante Jasmine Paolini en el Abierto de Cincinnati la semana pasada.

En el Abierto de Estados Unidos hace 12 meses, la defensa del título de Gauff terminó con 19 dobles faltas en una derrota en la cuarta ronda ante Emma Navarro. Poco después, Gauff se separó de uno de sus entrenadores, Brad Gilbert, y añadió a Matthew Daly al equipo. Ahora Daly se ha ido.

"Solo quiero mejorar. Estoy obsesionada con el proceso de mejorar.

A veces, tal vez duele, porque me obsesiono demasiado con ello", explicó Gauff. "Siento que tengo un futuro claro donde me veo a mí misma y siento que estoy muy cerca. Creo que este aspecto del juego consolidará todo para mí".

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.