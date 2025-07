Coco Gauff, decepcionada por su derrota en Wimbledon, pero quiere seguir adelante

LONDRES (AP) — Antes de que comenzara Wimbledon, Coco Gauff reflexionó sobre el significado de su actuación reveladora en ese lugar hace seis años —cuando llegó a los cuartos de final a los 15 años— y sus aspiraciones mientras se preparaba para regresar al All England Club.

“Incluso cuando veo videos de mí durante ese tiempo, simplemente no siento que sea yo. Se sintió como un sueño. Siempre tendré recuerdos especiales de esa etapa y, supongo, definitivamente alimentó la creencia de que puedo estar en el circuito y vivir mi sueño”, le dijo a The Associated Press.

“Es algo que siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Obviamente, me encantaría ganar este torneo solo para que sea como un momento de cierre de círculo”, continuó. “Siento que sería como el comienzo del sueño, y —no quiero decir 'el final', porque obviamente me queda mucha carrera por delante, pero— una situación de cierre de círculo”.

Una semana después, la número dos de la clasificación mundial quedó fuera de Wimbledon en la primera ronda al caer el martes 7-6 (3), 6-1 ante Dayana Yastremska en la cancha N° 1. Gauff tuvo problemas con su servicio, incluidos nueve dobles faltas, y más de dos docenas de errores no forzados en total, sin mencionar los golpes duros y planos de Yastremska.

Fue una salida abrupta y llena de errores para Gauff, quien venía de ganar el Abierto de Francia al vencer en la final en tres sets a la número uno Aryna Sabalenka.

“Definitivamente estaba luchando en el vestuario. No me gusta perder. Lo principal de lo que estoy segura de que mi equipo y todos me van a decir es: 'Lo hiciste bien en Roland Garros. No te pongas tan triste'. Cosas así”, dijo Gauff después de la derrota.

Pero por mucho que quiera seguir adelante y centrarse en lo que está por venir, la estadounidense de 21 años reconoció, mientras se secaba las lágrimas que se acumulaban en sus ojos durante su conferencia de prensa, que se sentía “un poco decepcionada de cómo me presenté hoy”.

Es instructivo recordar —dejando de lado ese cautivador debut en 2019, que incluyó una victoria sobre Venus Williams— que las canchas de césped de Wimbledon en realidad han producido los resultados de Grand Slam menos exitosos de Gauff.

¿La opinión de Yastremska? Ella dijo que considera a Gauff “mucho mejor en cancha de arcilla y dura que en césped”.

Esta fue la segunda vez en los últimos tres años que perdió en la ronda de apertura y nunca ha pasado de la cuarta ronda en el All England Club. Mientras que en todos los demás torneos importantes, incluido el Abierto de Australia, al menos ha llegado a las semifinales.

Su primer trofeo de Grand Slam llegó en las canchas duras del Abierto de Estados Unidos en 2023 cuando tenía 19 años.

Ya había sido subcampeona en 2022 en la arcilla roja del Abierto de Francia antes de dar un paso más este año. Los comentarios autodenominados “no profesionales” de Sabalenka después del partido por el título del mes pasado en París se convirtieron en un verdadero tema de conversación y, quizás, una distracción. Gauff y Sabalenka buscaron dejarlo atrás. “Estaba un poco abrumada con todo lo que vino después”, dijo Gauff, “así que no sentí que tuviera suficiente tiempo para celebrar y también volver a concentrarme”. No es fácil manejar la complicada transición de la arcilla de Roland Garros al césped de Wimbledon. Es la razón por la que ha pasado una década desde que una mujer ganó ambos en la misma temporada, y por qué esa mujer fue Serena Williams. Al final de la noche, Gauff estaba ansiosa por mirar hacia adelante al próximo circuito de canchas duras de América del Norte, que culminará con un viaje a Nueva York a finales de agosto. “Quiero decir, obviamente no voy a pensar en esto por mucho tiempo, porque quiero hacerlo bien en el Abierto de Estados Unidos. Tal vez perder aquí en la primera ronda no sea lo peor del mundo”, dijo, “porque tengo tiempo para reiniciar”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.