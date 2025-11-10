Codelco anuncia que el ente regulador chino aprobó alianza con SQM por litio en Chile

El regulador antimonopolio de China aprobó la asociación entre la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, y la firma SQM para explotar litio en el país sudamericano, informó el lunes Codelco.

La alianza entre Codelco y SQM busca ampliar la explotación en el salar de Atacama, en el norte de Chile, considerado el mejor lugar en el mundo para la extracción del litio.

Chile tiene las mayores reservas mundiales de litio (41%) y es el segundo mayor productor de ese metal liviano utilizado para las baterías de autos eléctricos y considerado clave para dejar atrás los combustibles fósiles e intentar frenar el cambio climático.

"Con la autorización del SAMR (las siglas en inglés de Administración Estatal de Regulación del Mercado) de la República Popular China, se han obtenido todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional", dice el comunicado.

El acuerdo Codelco-SQM, anunciado en diciembre de 2023, ya logró la luz verde de organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea.

Para que la alianza se concrete, solo resta la decisión de la Contraloría General de Chile, algo que debería producirse en los próximos meses.

SQM es una de las principales productoras de litio del planeta y el grupo chino Tianqi es dueño del 22% de la propiedad.

"Para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética", dijo Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, citado en el comunicado.

El acuerdo se extenderá hasta 2060.

Con esta asociación, Chile busca recuperar el liderazgo mundial en la producción de litio, que en 2016 le arrebató Australia.

