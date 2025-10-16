Codelco eleva la prima del cobre europeo de 2026 a un récord de US$345 por tonelada

LONDRES, 16 oct (Reuters) -

La chilena Codelco, la mayor minera de cobre del mundo, ofrece vender el metal a sus clientes europeos el año que viene a una prima récord de US$325 la tonelada métrica, un 39% más que este año, según tres fuentes del mercado del cobre. Las primas fijadas por Codelco para la entrega física de cobre se pagan por encima del contrato de la Bolsa de Metales de Londres y a menudo se utilizan como referencia para los contratos globales del metal utilizado en las industrias de la energía y la construcción.

La empresa estatal Codelco declinó hacer comentarios.

La prima récord se debe a los temores de escasez de cobre el próximo año, que recientemente impulsó el cobre LME a un máximo de 16 meses de US$11.000 la tonelada la semana pasada. El jueves rondaba los US$10.600. La minera Freeport-McMoRan declaró el mes pasado fuerza mayor en su mina de Grasberg, en Indonesia, la segunda mayor mina de cobre del mundo, tras un deslizamiento de tierras. Este año también se han producido interrupciones en la mina de Kamoa-Kakula, en República Democrática del Congo, y en la mina chilena de , en Machalí.

La mayor fundición de cobre de Europa, Aurubis, también cobrará a los clientes europeos una prima récord de US$315 la tonelada de cobre refinado el año que viene, según fuentes del mercado. (Información de Pratima Desai; edición de Louise Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)