Codelco ofrece cobre a clientes de EEUU con primas récord superiores a US$500 sobre precios LME

Por Amy Lv y Lewis Jackson

28 nov (Reuters) -

La cuprífera estatal chilena ha ofrecido vender cobre con primas récord por encima de los US$500 la tonelada a clientes estadounidenses, según informaron dos fuentes conocedoras del asunto. La prima se paga sobre los precios de referencia de la Bolsa de Metales de Londres (LME) y refleja los fundamentos de la oferta y la demanda. También cubre los costos, incluidos los de transporte e impuestos.

Codelco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las expectativas de escasez, debida en parte a interrupciones como accidentes en minas de Indonesia y Chile, y la aceleración del crecimiento de la demanda en los próximos años impulsaron los precios del cobre en la LME a máximos históricos de US$11.200 la tonelada el 29 de octubre. En Comex, los precios del cobre alcanzaron un récord de US$5,8950 la libra o US$12.996 la tonelada el 24 de julio, antes de que se anunciara si Estados Unidos impondría aranceles a las importaciones del metal utilizado en los sectores de la energía y la construcción.

No obstante, el cobre refinado quedó finalmente exento de los aranceles de importación del 50% que entraron en vigor el 1 de agosto.

Los precios del cobre en Comex han retrocedido desde entonces, ya que los gravámenes a las importaciones de cobre de Estados Unidos siguen en estudio. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, deberá presentar al presidente Donald Trump una actualización sobre los mercados nacionales del cobre a finales de junio de 2026.

(Editado en español por Carlos Serrano)