Codelco producirá 1,344 millones de toneladas de cobre en 2026: jefe directorio

Por Clara Denina

RIAD, 12 ene (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, producirá 1,344 millones de toneladas del metal este año, unas 10.000 toneladas por encima del 2025, dijo a Reuters el jefe del directorio Máximo Pacheco. En una entrevista con Reuters en el marco del Future Minerals Forum en Riad, el ejecutivo dijo que la minera anotó en 2025 una producción propia del metal rojo de 1,33 millones de toneladas, a las que se suman unas 100.000 toneladas de su participación en yacimientos de terceros.

En tanto, Pacheco dijo que la asociación con la privada SQM prevé anotar una producción de unas 250.000 toneladas de litio este año, tras rondar las 230.000 en 2025. (Reporte de Clara Denina, escrito por Fabián Cambero. Editado por Manuel Farías)