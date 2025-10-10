Codelco sube estimación de pérdidas en El Teniente, pero mantiene meta de producción de cobre

Por Pratima Desai

LONDRES, 10 oct (Reuters) - La pérdida de cobre de la chilena Codelco por el accidente fatal en su mina El Teniente sería un 45% mayor a lo estimado previamente, pero el jefe del directorio, Máximo Pacheco, aún espera que la producción anual de la mayor minera mundial del metal supere el año previo.

La baja en El Teniente, junto con otras interrupciones, incluyendo la de la mina Grasberg de Freeport-McMoRan en Indonesia, ha restringido la oferta y ha impulsado el precio del cobre a US$11.000 por tonelada métrica esta semana, cerca del récord alcanzado en mayo del año pasado.

El accidente ocurrido en julio en El Teniente, la mina estrella de Codelco, reducirá su producción en 48.000 toneladas este año, frente a las 33.000 previstas previamente, e impactará el EBITDA en unos US$500 millones, más que los 340 millones calculados en agosto.

"La noticia importante para ustedes es que, en lo que va de año, nuestra producción de enero a septiembre de 2025 es un 2% superior a la de enero a septiembre de 2024", declaró Pacheco.

"Seguimos creyendo que para todo el año, deberíamos estar ligeramente por encima del año pasado", agregó.

La producción propia de la minera estatal en los primeros nueve meses fue de 938.000 toneladas, mientras que la proyección de Codelco para 2025 es de 1,34 a 1,37 millones de toneladas.

En cuanto a la investigación interna del accidente en El Teniente, que terminaría a finales de año, la causa más probable fue un estallido de roca debido a un cambio en la estructura geológica del yacimiento, según Pacheco.

Un estallido de roca es una explosión subterránea repentina y violenta causada por el desplazamiento de material dentro de un yacimiento.

"Este fue un proceso de descarga vertical debido a cambios geométricos e interacción de cavidades en el noroeste del yacimiento. Esto significa que la forma del terreno ha cambiado, afectando el soporte del material en nuestro yacimiento", explicó Pacheco.

"Se han formado cavidades que ahora se conectan, debilitando la estructura y facilitando el movimiento descendente del material. Esto significa que, en profundidad, las capas de roca se desplazan unas sobre otras", detalló.

Ese hallazgo, según Pacheco, implica que Codelco necesita monitorear de forma "sistémica" la estructura del terreno, la actividad sísmica y los factores geomecánicos en toda la mina, compuesta por 4500 kilómetros de túneles.

El proyecto Andesita, dentro del complejo, permanecerá detenido hasta que concluya la investigación.

“Debemos esperar hasta recibir los informes finales para luego tomar decisiones”, acotó.

Por otra parte, Codelco estima que en 2027 solicitaría el permiso ambiental para un plan conjunto de operación entre su mina Andina y la vecina Los Bronces de Anglo American, indicó Pacheco. Las firmas sellaron el pacto el mes pasado, afirmando que generará ahorros de US$5000 millones.

Pacheco dijo además que Codelco contribuirá a las conversaciones sobre el futuro de la mina Quebrada Blanca de Teck en Chile, donde posee una participación no diluible del 10% y dos puestos en el directorio de la mina.

Teck busca combinar funciones de Quebrada Blanca con la mina adyacente Collahuasi (Anglo American/Glencore) como parte de una propuesta de fusión con Anglo American. (Reporte de Pratima Desai, editado en español por Fabián Andrés Cambero)