Ciudad de méxico (ap) — el cofundador de apple, steve wozniak asegura que sufrió una apoplejía leve mientras asistía a un encuentro de empresarios en ciudad de méxico.

Wozniak envió un mensaje de texto a ABC News la noche del jueves en el que explicó que sintió mareos la mañana del miércoles y poco después sufrió de vértigo, antes de dirigirse a un hospital en donde se le practicó una resonancia magnética que reveló un “episodio cerebrovascular leve pero real”.

Wozniak, de 73 años, tenía previsto intervenir el miércoles en un encuentro del World Business Forum (WOBI) que se realizó en la Ciudad de México entre el 7 y 8 de noviembre, al que acudieron cientos de líderes empresariales. Entre los oradores anunciados estaban Carly Fiorina, ex consejera delegada de Hewlett-Packard, y Muhammad Yunus, pionero de las microfinanzas galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

El amigable Wozniak, quien trabajó junto al difunto Steve Jobs para fundar Apple en 1976, estaba anunciado como el orador de cierre de la conferencia la tarde del miércoles.

Wozniak dijo al The New York Times que fue dado de alta del hospital el jueves, tomó un avión de regreso a California y estaba esperando para cenar en su residencia de Los Gatos. “Estoy de regreso en casa y me siento bien”, dijo Wozniak.

Wozniak abandonó Apple en 1985 para dedicarse a otros intereses, pero ha permanecido com un ferviente defensor de la empresa y un firme impulsor tecnológico.

Últimamente se ha dedicado a otras actividades como participar en concursos de televisión e intervenir como juez en un programa de vídeo en línea llamado “Unicorn Hunters” que evalúa ideas de empresarios que aspiran a crear empresas con un valor potencial de 1.000 millones de dólares o más.

Mientras se involucra en otras startups, Wozniak también ha ayudado a mantener viva la memoria de su viejo amigo Jobs, quien falleció de cáncer en 2011.

El periodista de Associated Press Michael Liedtke contribuyó con este despacho desde San Francisco.