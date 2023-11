Ciudad de méxico (ap) — el cofundador de apple, steve wozniak, permanece internado en un hospital privado de la capital mexicana tras sufrir complicaciones de salud que lo obligaron a cancelar su participación en un foro de negocios, informó el jueves una persona cercana a los organizadores del evento.

Wozniak tenía previsto intervenir el miércoles en un encuentro del World Business Forum (WOBI) que se realizó en la Ciudad de México entre el 7 y 8 de noviembre, al que acudieron cientos de líderes empresariales.

Entre los oradores anunciados estaban Carly Fiorina, ex consejera delegada de Hewlett-Packard, y Muhammad Yunus, pionero de las microfinanzas galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Wozniak ofrecería una conferencia sobre “Oportunidades del futuro de la tecnología”.

El cofundador de Apple sufrió un “problema de salud” poco antes de arribar al evento, indicó a The Associated Press la persona cercana a WOBI, que pidió el anonimato porque no está autorizada para declarar del caso.

“Al momento tengo entendido que se encuentra estable”, dijo, al tiempo que declinó precisar cuál fue la complicación de salud que sufrió Wozniak.

La información sobre el estado de salud del cofundador de Apple la está manejando directamente su familia, agregó.

Medios locales reportaron que Wozniak fue trasladado al hospital ABC de la barriada de Santa Fe, al este de la capital, pero el centro de salud dijo a la AP que por regulaciones locales no informarían del caso.

Wozniak abandonó Apple en 1985 pero ha seguido siendo un ferviente defensor de la empresa.

Últimamente se ha dedicado a otras actividades como participar en concursos de televisión e intervenir como juez en un programa de vídeo en línea llamado “Unicorn Hunters” que evalúa ideas de empresarios que aspiran a crear empresas con un valor potencial de 1.000 millones de dólares o más.