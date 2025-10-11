Cofundador de banda Tren de Aragua pide iniciar diálogos de paz con gobierno de Colombia (oficial)
Un fundador de la organización delictiva de origen venezolano Tren de Aragua ofreció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniciar diálogos de paz que conduzcan a la desmovilización de la banda, según una carta cuya veracidad fue confirmada a la AFP por la oficina del Comisionado de Paz.
En la misiva, el encarcelado Larry Álvarez, alias Larry Changa, pide ser nombrado "Gestor de Paz, con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización", señala el documento firmado por sus abogados y difundido este sábado en redes sociales y medios locales.
El Tren de Aragua está presente en unos ocho países de la región. En julio de 2024 Estados Unidos lo designó "como una importante organización criminal transnacional", lo que implica el bloqueo de todos sus bienes en ese país.
