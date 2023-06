Cognite anuncia la plataforma Industrial Canvas asistida por IA Generativa para acelerar las decisiones empresariales en un 90 %

OSLO (Noruega) y AUSTIN (Texas)--(BUSINESS WIRE)--jun. 22, 2023--

Cognite, l√≠der reconocido mundialmente en software industrial, ha anunciado hoy Industrial Canvas, un espacio de trabajo intuitivo, componible y visual que revoluciona la exploraci√≥n y visualizaci√≥n de datos. Industrial Canvas toma como base la soluci√≥n de operaciones de datos industriales l√≠der en el mercado dentro de la plataforma central de Cognite, Cognite Data Fusion ¬ģ, y est√° impulsada por Cognite AI, un paquete completo de capacidades de IA Generativa. Con Industrial Canvas, Cognite pone a disposici√≥n de cualquier persona, en todos los niveles de la organizaci√≥n, informaci√≥n de fuentes de datos cruzadas para crear f√°cilmente aplicaciones para casos de uso espec√≠ficos. Esto reduce el tiempo dedicado a la b√ļsqueda de datos y aumenta el tiempo dedicado a la colaboraci√≥n, lo que acelera las decisiones empresariales de alta calidad en un 90 %.

¬ęIndustrial Canvas hace que los datos ‚Äúhablen en humano‚ÄĚ, ya que por cada persona que puede ‚Äúhablar en c√≥digo‚ÄĚ hay 100 que no pueden¬Ľ, explica Geir Engdahl, director de tecnolog√≠a de Cognite. ¬ęIndustrial Canvas ahora puede facultar a todos los que utilizan datos para informar sus decisiones diarias de optimizaci√≥n de la producci√≥n, mantenimiento, seguridad y sostenibilidad con un acceso sencillo a datos industriales complejos, en su idioma y en sus t√©rminos¬Ľ.

Industrial Canvas es un entorno colaborativo en el que los usuarios pueden ver todo tipo de datos (documentos, diagramas de ingenier√≠a, datos de sensores, im√°genes, modelos 3D, etc.), compartir espacios de trabajo, etiquetar usuarios y compartir opiniones en forma de comentarios. Es una herramienta √ļnica por la forma en que aprovecha los datos contextualizados y la IA Generativa.

¬ęCon Cognite, ya hemos aumentado la eficiencia, reducido el consumo de combustible, mejorado el flujo de producci√≥n y el mantenimiento, adem√°s de utilizar sus soluciones ampliamente en nuestra planta de Houston y tres buques en la Ant√°rtida¬Ľ, comenta Matts Johansen, director ejecutivo de Aker BioMarine. ¬ęAhora, con Industrial Canvas, estamos a la vanguardia del aprovechamiento de la IA Generativa. Podemos apoyar a√ļn m√°s a nuestra gente, que ahora utilizar√°n sus conocimientos especializados para impulsar nuestra organizaci√≥n¬Ľ.

Cognite utiliza la IA Generativa para mejorar la incorporaci√≥n de datos, que se completa con el linaje, la garant√≠a de calidad y el gobierno, mientras que una arquitectura √ļnica de IA Generativa permite respuestas deterministas desde un Copiloto de IA nativo. De esta forma, los expertos en la materia pueden responder a preguntas operativas, recopilar y desarrollar aplicaciones sin c√≥digo y analizar escenarios complejos sin una sola l√≠nea de c√≥digo.

Industrial Canvas supera las dificultades de otras soluciones de un solo panel de control con datos de m√ļltiples fuentes, que muchas veces prometen capacidades excesivas y son demasiado r√≠gidas con flujos de trabajo prescritos, lo que impide a los usuarios trabajar con los datos de la forma que ellos prefieran.

Industrial Canvas de Cognite Data Fusion está disponible en versión beta para clientes seleccionados que participan en el programa de adopción temprana en Cognite Hub.

Acerca de Cognite

Cognite, empresa l√≠der mundialmente reconocida en el sector del software industrial, tiene una visi√≥n clara: capacitar r√°pidamente a las empresas industriales con datos accesibles, contextualizados y confiables e impulsar la transformaci√≥n digital a gran escala de las industrias con gran volumen de activos. Con Cognite Data Fusion ¬ģ, su plataforma de operaciones de datos industriales l√≠der del mercado, y el paquete completo de capacidades de IA Generativa Industrial, Cognite AI, la empresa ayuda a los responsables de la toma de decisiones con el acceso y la comprensi√≥n de datos industriales complejos. Cognite Data Fusion ¬ģ es una plataforma f√°cil de usar, segura y escalable que permite a los usuarios de datos y dominios industriales colaborar de forma r√°pida y segura para desarrollar, desplegar y escalar soluciones de IA Generativa Industrial capaces de ofrecer rentabilidad y sostenibilidad. Vis√≠tenos en www.cognite.ai y s√≠ganos en LinkedIn y Twitter.

