Cognite Atlas AI™ ofrece agentes de la industria y empleados virtuales especializados, personalizados para ofrecer información específica de cada ámbito y automatizar tareas industriales complejas

Cognite, la autoridad reconocida globalmente en datos e IA para la industria, anunció hoy Cognite Atlas AI™, un espacio de trabajo de agentes industriales que extiende la plataforma de operaciones de datos industriales de Cognite, Cognite Data Fusion®. Esta oferta estratégica constituye la culminación de las amplias capacidades de operaciones de datos industriales e IA generativa de Cognite. El generador de agentes industriales de programación sin código de Cognite Atlas AI permitirá que las organizaciones industriales utilicen IA generativa para llevar a cabo operaciones más complejas con mayor precisión, entre ellas automatización del flujo de trabajo y asistencia en la toma de decisiones, para acelerar eficiencias que pueden implicar decenas de millones de dólares en impacto comercial.

Cognite Atlas AI enables low-code development of AI agents that increase the accuracy of industrial AI, accelerate efficiencies, and drive business impact (Graphic: Cognite)

Cognite Atlas AI ofrece información específica de cada ámbito y automatiza tareas específicas e importantes de cada industria. Reduce la carga cognitiva para ingenieros de procesos, trabajadores de campo, equipos de mantenimiento y otros consumidores de datos, además de optimizar y automatizar procesos comerciales que aumentan la eficiencia, reducen los costos y mejoran la precisión operativa.

Gracias a la exclusiva combinación de funcionalidades de Cognite, compuesta por productos de IA adaptados a cada industria, conocimiento industrial específico y especializado, y experiencia en IA generativa, Cognite Atlas AI ofrece todo lo necesario para que organizaciones intensivas en recursos orquesten agentes industriales en una capa adicional a sus datos privados, a saber:

“Observamos una transición de categorías singulares de modelos a una cartera de modelos donde los clientes pueden tomar decisiones sobre cuáles son los mejores modelos para cada situación específica”, afirmó Darryl Willis, vicepresidente corporativo de las industrias de energía y recursos de Microsoft. “Cognite Atlas AI aporta generación aumentada por contexto a Microsoft Azure OpenAI Service y, de forma conjunta, estamos estableciendo nuevos límites en cuanto a lo que pueden lograr los modelos de lenguaje para organizaciones industriales”.

“Estamos encantados de haber comenzado a colaborar con nuestros clientes en las funcionalidades de vanguardia de Cognite Atlas AI", señaló Geir Engdahl, director de producto y cofundador de Cognite. "Nuestro objetivo durante los próximos 90 días es trabajar con todos los clientes actuales de Cognite Data Fusion para que puedan acceder a un valor sin precedentes gracias a nuestras innovadoras soluciones de IA. En IMPACT, la conferencia de Cognite que se llevara a cabo en Houston en el mes de octubre, estamos ansiosos por ver cómo estos clientes exhiben sus revolucionarias estrategias de IA y el impacto transformador que están logrando".

Para más información, visite https://www.cognite.com/en/product/atlas

Acerca de Cognite

Cognite permite que la IA generativa funcione en la industria. Empresas líderes en los sectores de electricidad, manufacturas y energías renovables eligen a Cognite para acceder a datos seguros, confiables y en tiempo real que les permitan transformar sus operaciones intensivas en recursos para que sean más seguras, sostenibles y rentables. Cognite ofrece una plataforma fácil de usar, segura y escalable para que todos los encargados de tomar decisiones, tanto en el campo como en centros de operaciones remotos, accedan y comprendan más fácilmente datos industriales complejos, colaboren en tiempo real y construyan un futuro mejor. Visítenos en www.cognite.ai y síganos en LinkedIn y X.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240613709640/es/

