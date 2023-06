Cohen considera hacer cambios en los Mets antes del límite; asegura continuidad de Showalter

NUEVA YORK (AP) — El dueño de los Mets de Nueva York Steven Cohen amenazó al equipo, que ha tenido un mal desempeño, con la posibilidad de canjear jugadores si no vuelven contender a la postemporada. Pero prometió que el mánager Buck Showalter y el gerente general Billy Eppler seguirán el resto de la temporada.

“No todo está perdido, pero se está haciendo tarde”, admitió Cohen en conferencia de prensa el miércoles mientras los Mets se encuentran en la cuarta posición del Este de la Liga Nacional. “Estoy preparando a la directiva para todas las posibilidades. Si no mejoramos, tenemos que tomar algunas decisiones en el límite de canjes, no es mi meta, pero me estoy preparando para cualquier contingencia”.

Actualmente está proyectado que la nómina de los Mets alcance los 360 millones de dólares y un impuesto de lujo récord de 99 millones. Los Mets superaron con creces la anterior nómina más alta de 291 millones de los Dodgers en el 2015 y cuando pagaron un récord de impuestos de lujos de 43,6 millones.

Aún así, el equipo inició el día con marca de 36-43 tras perder siete de 10 juegos y 16 de 22. Se encuentran 16 juegos y medio detrás del líder divisional Atlanta y ocho y medio del último comodín de la NL.

En contraste al comportamiento del dueño de los Yanquis George Steinbrenner en la década de los setenta y ochenta, Cohen prometió estabilidad en la dirigencia.

“Soy una persona paciente”, aseguró el multimillonario de 67 años. “Ahora todos quieren ese encabezado. Todos dicen: Despide a esa persona. Pero no lo veo como una forma de operar”.

“Si quieres atraer a buenas personas a la organización, lo peor que puedes hacer es ser impulsivo y ganarte los encabezados del día. No vas a atraer al mejor talento. No vas a querer trabajar con alguien que tiene la mecha corta. Sé que los aficionados quieren que suceda algo, lo entiendo, pero a veces no puedes hacerlo ya que tienes objetivos a largo plazo”.

Cohen añadió que siguen buscando un presidente de equipo y presidente de operaciones.

El límite de canjes de este año es el primero de agosto y una temporada poco exitosa podría llevar al interés de talento joven para un equipo que tuvo el promedio de edad más alto el primer día.

AP