COI: Chileno Ilic superó a Malagó

Malagó, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 y ex titular del Comité Olímpico Italiano (CONI), había sumado 48 votos al igual que Ilic, responsable de la Organización Deportiva Panamericana, en la primera ronda del sufragio celebrada durante la edición número 145 de la asamblea del COI en Milán.

"Acepto el resultado de la votación con serenidad. Siempre he considerado los cargos internacionales como un servicio al movimiento deportivo, no como un logro personal", afirmó Malagó.

"Seguiré trabajando con la misma pasión y compromiso de siempre, ofreciendo mi experiencia, mis contactos y mi perspicacia institucional, como lo he hecho durante todos estos años", garantizó el ex presidente del CONI, quien consideró que la elección de Ilic "representa un logro importante para el movimiento olímpico".

"Deseo expresarle mi más sincera felicitación", agregó Malagó sobre la elección de Ilic dentro de la conducción del COI, el cual "es una familia global", según resaltó el titular de la Fundación Milán-Cortina 2026.

"Cada elección trae consigo nueva energía, nuevas sensibilidades y nuevas oportunidades de crecimiento para todo el mundo", destacó Malagó, quien recordó que el año pasado, el presidente de los Comités Olímpicos Panamericanos "perdió por un solo voto y, meses después, implementó una estrategia para reducir la representación europea en la junta".

"Por mi parte, en tan sólo unos días de campaña, logré igualar sus votos, pero una abstención en la segunda vuelta resultó decisiva", lamentó Malagó.

"Hoy más que nunca, mi prioridad sigue siendo una: contribuir al éxito de los Juegos de Invierno de 2026, un evento histórico para nuestro país y para todo el movimiento olímpico. Ahora, toda mi pasión y compromiso están con Milán-Cortina", completó Malagó. (ANSA).