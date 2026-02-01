COI confía en que todas las sedes de los Juegos de Milán-Cortina estarán listos a tiempo

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 1 feb (Reuters) - Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina estarán a la altura de su reputación, en ⁠medio de los esfuerzos de ⁠última hora para que todas las instalaciones, incluido el estadio de hockey sobre hielo de Santagiulia, estén listas para el inicio de las ⁠competencias la ‌próxima ​semana, dijo el domingo el COI.

Los organizadores se apresuran a terminar las instalaciones en Milán ​y en los complejos de montaña. Reuters informó el sábado que un ‌teleférico en Cortina, diseñado para transportar a los espectadores ‌a las pruebas de esquí ​alpino femenino, no estaría listo para el inicio de los Juegos el 6 de febrero.

Sin embargo, los responsables olímpicos confían en que las instalaciones estarán listas para los primeros Juegos de Invierno en los Alpes europeos en 20 años.

"Los preparativos van muy bien", declaró la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en una rueda de prensa. "Todas las partes implicadas están trabajando muy ⁠bien. Estamos exactamente donde tenemos que estar".

Los Juegos de 2026 están más dispersos que en las ​ediciones invernales anteriores, con centros de montaña en Cortina, Bormio, Livigno y Val di Fiemme, todas ellas a varias horas de distancia de las sedes deportivas de Milán, y con el transporte como uno de los mayores retos de los organizadores.

Aparte de las sedes de montaña, los organizadores se apresuran para tener listo a tiempo el estadio Santagiulia ⁠para la competición, y el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Christophe Dubi, ​dijo estar seguro de que todo estará listo para el inicio de la competencia.

El retraso en el inicio y el lento avance de la construcción del estadio de hockey sobre hielo, situado ‍al sureste de Milán, se convirtió en uno de los problemas en la preparación de los Juegos.

El estadio, que tendrá una capacidad para 15.300 personas, se sometió a pruebas en enero, con 4.000 aficionados por partido durante la Final Four del Campeonato de Italia y la Copa de Italia ​2025/2026.

"Todo lo que esté orientado al público, todo lo que sea para los medios de comunicación o los atletas, estará absolutamente perfecto. ¿Todavía nos queda trabajo por hacer? Sí", dijo Dubi. "Seguimos trabajando, frenéticamente, para que ‍sea un recinto realmente magnífico".

(Reporte de Karolos Grohmann; Editado en español por Javier Leira)