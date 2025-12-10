COI decidirá programa olímpico de invierno para 2030 en junio

El Comité Olímpico Internacional (COI) esperará hasta junio de 2026 para decidir los nuevos deportes que incluirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, en los Alpes franceses, anunció el miércoles la presidenta Kirsty Coventry.

"Vamos a seguir evaluando todas las disciplinas existentes en el programa olímpico de los Juegos de Invierno, además de posibles nuevos deportes añadidos; la decisión se transmitirá en junio", declaró a la prensa la dirigente zimbabuense.

El COI había previsto inicialmente anunciar la lista de eventos deportivos para los Juegos de 2030 en su reunión de diciembre de 2025.

Pero esa decisión iba en contra del proceso de reflexión de la directiva lanzado por Coventry desde que reemplazó al alemán Thomas Bach como patrona del COI en junio.

La posibilidad de incluir deportes como carrera de senderos o el ciclocrós han causado malestar en federaciones de deportes clásicos de invierno, que consideran que añadir esas disciplinas "diluiría la imagen, patrimonio e identidad de los Juegos de Invierno".

Entre otros añadidos menos transgresores, podría aparecer la escalada en hielo o el esquí freeride, mientras que el esquí de montaña, ya incluido en el programa de los inminentes Juegos de Milán-Cortina (6-22 de febrero), busca reaparecer en 2030.

cfe/jde/gj/dam/raa/