COI nombra a los tres primeros atletas de Rusia y Bielorrusia elegibles para los Juegos de Invierno 2026

BERLÍN, 27 nov (Reuters) - El Comité Olímpico Internacional autorizó el jueves a un patinador artístico bielorruso y a dos rusos a competir en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 como neutrales, siendo los primeros atletas de sus países invitados a participar en medio de las sanciones.

Los rusos Petr Gumennik y Adeliia Petrosian, así como la bielorrusa Viktoriia Safonova, son elegibles para competir en los Juegos Olímpicos del próximo febrero en Italia tras una evaluación del panel de elegibilidad del COI, informó en un comunicado.

El COI dictaminó en septiembre que los rusos y bielorrusos autorizados a competir en los Juegos lo harían como atletas independientes neutrales, al igual que en los Juegos de verano de París 2024, sin bandera ni himno nacional, manteniendo sus sanciones.

El organismo olímpico suspendió al Comité Olímpico Ruso en octubre de 2023 por reconocer consejos olímpicos regionales en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia tras la invasión rusa de 2022, alegando que la medida había violado la Carta Olímpica.

Los atletas rusos y bielorrusos que alcanzan los estándares de clasificación son primero examinados por el panel para buscar cualquier vínculo con el ejército ruso o apoyo a la guerra en Ucrania; ambas conducen a la exclusión.

Los equipos rusos tienen prohibida la participación en los Juegos de Milán-Cortina. Bielorrusia ha servido como plataforma para la invasión de Ucrania.

