COI quiere que atletas rusos y bielorrusos vuelvan a participar en pruebas internacionales juveniles

BERLÍN, 11 dic (Reuters) - Los atletas juveniles rusos y bielorrusos deberían competir en eventos internacionales sin restricciones de acceso, dijo el jueves el Comité Olímpico Internacional, dando un primer paso para suavizar las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. El COI dijo que su cumbre olímpica de esta semana respaldó la recomendación de su consejo de gobierno de permitir a los atletas juveniles de estos países participar tanto en deportes individuales como de equipo, aunque señaló que la implementación requeriría tiempo.

"La Cumbre apoyó la recomendación de la Comisión Ejecutiva del COI de que los atletas juveniles con pasaporte ruso o bielorruso dejen de tener restringido el acceso a las competiciones internacionales, tanto en deportes individuales como de equipo", señaló la entidad en un comunicado. "Los participantes en la Cumbre se comprometieron a trasladar estos debates a sus organizaciones para su consideración".

El COI señaló que deberían aplicarse protocolos estándar en relación con las banderas y los himnos, y que estos principios deberían aplicarse en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. El COI suspendió en octubre de 2023 a los Comités Olímpicos de Rusia y Bielorrusia por reconocer a los consejos olímpicos regionales de las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia (Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia) tras la invasión rusa, alegando que la medida había violado la Carta Olímpica.

Los atletas rusos y bielorrusos que alcanzan los niveles de clasificación para los Juegos Olímpicos son examinados primero por un panel para detectar cualquier vinculación con el Ejército ruso o apoyo a la guerra en Ucrania, lo que supondría su exclusión.

Los equipos rusos tienen prohibida la participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina de febrero, al igual que ocurrió en los Juegos de Verano de París 2024. Bielorrusia ha servido de escenario para la invasión de Ucrania. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Javier Leira)