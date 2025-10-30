COI renuncia a celebrar en Arabia Saudita los primeros Juegos Olímpicos de eSports

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha renunciado a organizar en Arabia Saudita los primeros Juegos Olímpicos de eSports, inicialmente previstos este año y aplazados después a 2027, y "busca un nuevo modelo de patrocinio" para esta competición, anunció el jueves.

La instancia olímpica y la monarquía del Golfo, que cerraron en 2024 un acuerdo inédito por doce años alrededor de este proyecto, "han alcanzado un común acuerdo para poner fin a su cooperación en el contexto de los Juegos Olímpicos de eSports", explica el COI sin desvelar las razones.

La organización con sede en Lausana, que desde hace años muestra preocupación por seguir de cerca la evolución de la práctica de deporte para no dejar envejecer a su audiencia, asegura querer "adoptar un nuevo enfoque" a los Juegos de deportes electrónicos, sin renunciar a mantener la organización de este nuevo evento.

Tanto Arabia Saudita como el COI "están determinados a continuar sus respectivos objetivos en ese tema, cada uno siguiendo su propio camino", explica la institución olímpica, que tendrá en cuenta las "opiniones recibidas" durante la fase de reflexión lanzada por su nueva presidenta, la zimbabuense Kirsty Coventry.

El proyecto, lanzado en 2023 por la comisión de eSports vuelve a partir de cero, sin anfitrión ni plazo, y con numerosos desafíos por superar para introducir los deportes electrónicos en el universo olímpico.

Además de las negociaciones con los editores de los videojuegos, un problema inexistente en los Juegos tradicionales, también hay que crear las selecciones nacionales, desarrollar programas antidopaje y de control de la integridad de competiciones, y seleccionar las pruebas siguiendo los criterios de "no violencia" planteados por el COI.

cfe/ig/dam/avl