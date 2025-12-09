COI vigilará apuestas irregulares para evitar amaño de partidos en los Juegos de Invierno 2026

LAUSANA, SUIZA, 9 dic (Reuters) - Las autoridades italianas y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 harán un seguimiento de los patrones de apuestas para evitar el amaño de partidos, al tiempo que vigilarán cualquier manipulación de las competiciones, dijo el martes el Comité Olímpico Internacional.

Los Juegos, de 16 días de duración y que comienzan el 6 de febrero, son el mayor acontecimiento multideportivo de invierno del mundo, con más de 3.000 atletas participantes de más de 90 países.

El COI señaló que su nueva Unidad Conjunta de Integridad, creada con los organizadores de los Juegos para garantizar la colaboración y el intercambio rápido de información entre los organismos disciplinarios deportivos y las fuerzas del orden italianas, funcionará entre el 30 de enero y el 24 de febrero, dos días después de la finalización de la cita olímpica.

"Las infracciones contra la integridad pueden adoptar muchas formas, desde la manipulación de la competición hasta el soborno o el comportamiento poco ético de personas acreditadas", dijo en un comunicado Giuseppe Deleonardis, Jefe de Ética y Cumplimiento del COI.

"En caso de que haya elementos delictivos implicados, trabajaremos con las autoridades italianas, la policía y la justicia, para compartir cualquier información relevante".

Una de las tareas clave de la UCI será evitar el amaño de partidos, para lo que ya cuenta con un sistema de inteligencia de apuestas que rastrea patrones de apuestas irregulares y otras actividades sospechosas relacionadas con los Juegos.

El COI ha creado unidades similares desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Aunque los Juegos anteriores, tanto de verano como de invierno, no se han visto empañados por un escándalo importante de apuestas, sí se han visto sacudidos por varios escándalos de dopaje de gran repercusión. (Reporte de Karolos Grohmann; Editado en Español por Ricardo Figueroa)