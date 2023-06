Coinbase dice que la sec carece de poder para fiscalizar a las criptomonedas

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 29 jun (Reuters) - Coinbase, la mayor plataforma de criptodivisas de Estados Unidos, dijo que pedirá a un juez que desestime la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) que alega que infringió la ley al no registrar su negocio.

En una carta presentada justo antes de la medianoche del miércoles en el tribunal federal de Manhattan, Coinbase dijo que la SEC no tiene autoridad para presentar demandas civiles porque los activos que cotizan en su plataforma no son "contratos de inversión", y por lo tanto no son valores.

"La SEC puede perseguir sus reclamos solo si los tokens y los servicios de apuestas que ha identificado son 'valores'", dijo Coinbase. "No lo son".

Los portavoces de la SEC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves.

La SEC demandó a Coinbase el 6 de junio, diciendo que ganó miles de millones de dólares actuando como intermediario, incluso mediante el comercio de al menos 13 criptoactivos, o tokens, como Solana, Cardano y Polygon que deberían haber sido registrados como valores.

Coinbase también fue demandada por un programa de "apuestas" en el que agrupa criptoactivos para respaldar la actividad en la red blockchain, a cambio de "recompensas" que proporciona a los clientes después de cobrar comisiones para sí misma.

La demanda se present√≥ un d√≠a despu√©s de que la SEC demand√≥ a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, acus√°ndola de inflar los vol√ļmenes de negociaci√≥n, gestionar mal los fondos de los clientes y mentir sobre sus operaciones.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha estado tratando de hacer valer su jurisdicción sobre el sector de las criptomonedas, que ha dicho que socava la confianza de los inversores en los mercados de capitales estadounidenses.

En una presentación separada de 177 páginas que niega las reclamaciones sustantivas de la SEC, Coinbase dijo que "da la bienvenida a la regulación", pero que el regulador estaba tratando de llenar arbitrariamente y sin el permiso del Congreso el "vacío regulatorio" sobre los criptoactivos.

"La autoridad de la agencia para aplicar la ley es importante, pero no ilimitada", dijo. "La acción de la SEC aquí está más allá de esos límites y es ilegal".

Las acciones de la matriz de Coinbase, Coinbase Global, subían 1,58 dólares, o un 2,2%, a 72,33 dólares en las operaciones de la tarde en el Nasdaq.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)

Reuters