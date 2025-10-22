Colapinto acepta que debe obedecer a Alpine tras ignorar órdenes

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - El piloto argentino de Fórmula Uno de Alpine, Franco Colapinto, aceptó que debe obedecer las órdenes del equipo tras desafiarlas en Austin el pasado fin de semana.

El piloto de 22 años superó a su compañero de equipo Pierre Gasly por el puesto 17 en el Gran Premio de Estados Unidos a pesar de que el equipo le dijo que se quedara detrás del francés. Gasly terminó 19, por detrás de Gabriel Bortoleto, de Sauber.

"La situación del equipo el domingo se discutió internamente y está claro que las instrucciones del equipo siempre deben seguirse pase lo que pase", dijo Colapinto en una previa del equipo para el Gran Premio de México del domingo.

"Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo de seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera".

Colapinto es el único piloto de la parrilla de salida que aún no ha puntuado tras 19 carreras esta temporada. El argentino sustituyó al australiano Jack Doohan -también sin puntos- tras las seis primeras carreras.

Steve Nielsen, director general del equipo propiedad de Renault, dijo el domingo por la noche que había mucho que revisar tras la carrera de Austin, y se mostró abiertamente crítico con el comportamiento de Colapinto.

"Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con los dos automóviles y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca", explicó.

"Como equipo, cualquier instrucción dada por el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que no haya sido así, así que es algo que revisaremos y trataremos internamente".

Alpine aún no ha confirmado quién será el compañero de Gasly el próximo año, aunque el director de facto Flavio Briatore dijo el mes pasado que sería Colapinto o el reserva estonio Paul Aron.

Aron ocupará el lugar de Gasly en los primeros entrenamientos del viernes en Ciudad de México, lo que le situará en pista en la misma sesión que Colapinto. (Reporte de Alan Baldwin, edición en español de Javier López de Lérida)