Colapinto dice que empieza de cero en alpine tras debut con williams el año pasado

Por Alan Baldwin

IMOLA, Italia, 15 mayo (Reuters) - El piloto argentino Franco Colapinto afirmó que empezará de cero tras sustituir al australiano Jack Doohan en la escudería Alpine, propiedad de Renault, a partir del Gran Premio de Fórmula Uno de Emilia-Romaña que se disputará este fin de semana en el circuito italiano de Imola.

Colapinto, de 21 años, sigue contando como un novato pese a haber corrido nueve veces para Williams al final de la temporada pasada tras sustituir al estadounidense Logan Sargeant.

"Todo es nuevo otra vez. Empezamos de cero", dijo a los periodistas el jueves. "Por supuesto, nunca son circunstancias agradables cuando sucede así, cuando te pones en el asiento de otro piloto, pero nunca eliges realmente el momento en que lo haces en la Fórmula Uno. Simplemente lo acepto, intento hacerlo lo mejor posible e intento maximizarlo para el trabajo".

Colapinto sumó cinco puntos con Williams y desató una ola de entusiasmo en Argentina tras convertirse en el primer piloto de su país en la F1 en 23 años. Su regreso duplica la presencia sudamericana, ya que el brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, fue el único representante en las seis primeras carreras.

Colapinto dijo que se siente un poco "oxidado" y que cinco carreras -el número que se le ha dicho que completar antes de una nueva evaluación por parte del equipo- no será suficiente para ponerse al día plenamente en un auto desconocido. Ha estado muy ocupado en el simulador y la semana pasada pilotó un antiguo Alpine F1 en el circuito holandés de Zandvoort.

El argentino debutó con Williams en Monza el año pasado y está encantado de que su regreso sea en Imola, otro circuito italiano con buenos recuerdos de las categorías inferiores.

"Estoy mucho más relajado. He tenido la experiencia de correr, he tenido la experiencia de estar en un fin de semana de carreras con un equipo diferente", dijo sobre la diferencia entre su debut con Williams y ahora. "Aún tengo esa sensación, he estado corriendo en diciembre, así que no está tan lejos".

"No siento lo mismo que en Monza. Monza fue muy emocionante, todo era nuevo, era la primera vez que iba a formar parte de una parrilla de Fórmula Uno. Aquí es un poco diferente", comentó.

"Sigue siendo mi sueño hecho realidad, así que las sensaciones son las mismas, pero ahora quiero trabajar con el equipo. No se trata sólo del sueño de convertirme en piloto de F1, sino de trabajar por los objetivos del equipo". (Editado en español por Carlos Serrano)