Colapinto: 'Es una locura que me comparen con Messi'

MONZA, Italia (AP) — El novato Franco Colapinto no tuvo otro remedio que reírse de las comparaciones con Lionel Messi cuando se apresta a convertirse en el primer argentino que compite en la Fórmula 1 en 23 años.

Tras despedir al estadounidense Logan Sargeant, la escudería británica Williams decidió ascender a Colapinto, de 21 años, para el resto de la temporada. Su primer capítulo será este fin de semana en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza.

Colapinto, sexto en la clasificación de la F2, será el primer piloto de Argentina en la F1 desde Gastón Mazzacane en 2001, lo cual ha desatado la euforia en su país natal, tanto así que algunos le han comparado con Messi, el súper astro del fútbol.

“Es muy difícil sentirme como Messi. De hecho, no sé cómo es sentirme así", dijo Colapinto. “A veces veo que me comparan y pienso que es una locura. Messi es un Dios, ¿cómo me comparan”.

Colapinto se preparaba para competir en una carrera de la F2 este fin de semana en Monza y recién el lunes supo que iba dar el salto más importante.

Apenas ha tenido una sesión de prácticas con Williams, en el Gran Premio Británico el mes pasado, haciéndolo con el monoplaza de Sargeant. El argentino aseguró que las horas que ha acumulado en el simulador y sus charlas con los ingenieros le servirán de ayuda en su curva de aprendizaje.

“Es una oportunidad para la que siempre estuve listo, y estuve esperando desde hace mucho”, dijo Colapinto. “Desde que era chico siempre soñaba con esto que está pasando, y hoy, tener la oportunidad de estar acá y hablar con todos ustedes es un placer".

"Estoy muy agradecido a Williams por este oportunidad, que fue muy tarde, pero siempre estoy listo, no lo esperaba, para ser sincero”, agregó.

Algo que debe beneficiar a Colapinto es que no tendrá que lidiar con demasiada presión.

Pase lo que pase en las últimas nueve carreras, sabe que no será parte del equipo el año próximo. Carlos Sainz Jr. saldrá de Ferrari a Williams para acompañar a Alex Albon en 2025.

“Creo que mi principal foco es en mí mismo, intentar hacerlo lo mejor que pueda... y tratar de aprender lo más rápido posible", resaltó Colapinto.

“Sólo quiero ir paso a paso, carrera a carrera, curva a curva. No tengo idea alguna sobre el año próximo. Esto es algo sensacional para mí”.

