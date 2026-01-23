Colapinto se reconoce "más profesional" antes de la temporada de F1 con Alpine

El argentino Franco Colapinto, piloto titular de Alpine, afirmó ser "más profesional, tanto como deportista como persona", este viernes durante la presentación del monoplaza de la escudería francesa, el A526

Preguntado sobre qué ha aprendido desde su debut en Fórmula 1, en septiembre de 2024, Colapinto reconoció: "cambié mucho, creo que al final maduras, eres más profesional, tanto como deportista como persona, es un mundo duro en el que te vas haciendo fuerte y creciendo muy de golpe"

Esta será la primera temporada en que Colapinto participe desde la primera carrera, después de haberse sumado a la parrilla en 2024 y 2025 una vez iniciada la temporada

"Manejar en Fórmula 1 es un sueño que tenía de muy pequeño, lo cumplí, así que obviamente contento, pero siempre queremos más", agregó el piloto desde la presentación en Barcelona (España)

"Contento, con muchas ganas, es un año importante para el equipo, con ganas de arrancar, de que el equipo pueda ver el auto en la pista y puedan disfrutar", declaró Colapinto. "Ojalá sea una temporada buena, estamos trabajando mucho para que así sea", deseó el argentino, que será compañero del francés Pierre Gasly

Alpine cerró la temporada 2025 en la última posición del Mundial de constructores, con 22 puntos, todos ellos cosechados por Gasly