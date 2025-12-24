Colapso de los Colts al final de la temporada los deja prácticamente marginados de los playoffs

INDIANÁPOLIS (AP) — Philip Rivers les dio a los Colts una oportunidad el lunes por la noche.

La defensa de Indianápolis no lo hizo.

Después de una derrota por 48-27 ante San Francisco, el entrenador de los Colts, Shane Steichen, tuvo dificultades para explicar cómo su equipo permitió que los 49ers anotaran tantos puntos, acumularan 440 yardas y nunca despejaran, durante un partido que Indy necesitaba desesperadamente ganar en casa.

Fue simplemente el siguiente capítulo en un colapso de fin de temporada que ha dejado prácticamente rota la promesa de playoffs para los Colts.

“Les dije a esos muchachos algo así como, ‘¡Caray, nos inscribimos para 17 partidos, y tenemos un oponente de división, y no estamos fuera de esto’!”, relató Steichen después de que los Colts perdieron su quinto partido consecutivo. "Hasta que nos digan que hemos terminado, vamos a luchar como locos, así que vamos a volver esta semana, prepararnos para trabajar y estar listos para Jacksonville en casa".

La realidad es que los Colts (8-7) aún podrían colarse si derrotan a los Jaguars (11-4) y a Houston (10-5) en sus dos últimos duelos. Pero también necesitarían que Baltimore pierda uno de sus dos últimos compromisos, que los Texans también caigan el sábado contra los Chargers y esperar que los criterios de desempate les favorezcan.

Cualquier otra cosa consolidaría su lugar como el sexto equipo desde la fusión AFL-NFL de 1970 en perderse los playoffs después de comenzar al menos con 8-2. El más reciente en hacerlo fueron los Raiders de Oakland de 1995, que perdieron sus últimos seis partidos.

Rivers ha experimentado este tipo de desplomes y sigue insistiendo en que los Colts pueden arreglar su temporada.

Pero poco ha salido bien en la segunda mitad de la campaña.

El buen comienzo de temporada de Daniel Jones terminó debido a dos lesiones. La segunda fue un desgarro del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada y llevó a Rivers a salir de su retiro después de cinco campañas.

La lesión y el cambio de mariscal de campo han permitido a las defensas centrarse en el corredor Jonathan Taylor.

Y la defensa, que se suponía que mejoraría en la segunda mitad con la adición del esquinero Sauce Gardner —dos veces All-Pro—, sólo se ha visto más golpeada. El resultado: Indy está fuera de los playoffs por quinto año consecutivo con pocas señales de que puedan cambiar las cosas a tiempo para salvar su temporada.

"Tenemos que encontrar la manera de terminar fuertes y eliminar a estos dos próximos oponentes”, enfatizó el tackle defensivo DeForest Buckner, elegido al Pro Bowl, tras regresar de una ausencia de cinco partidos el lunes. "Todos tienen que dar un poco más. Así es".

Qué funciona

Josh Downs y Alec Pierce. Cuando Rivers regresó, notó que quedaban 14 jugadores en la plantilla de su única temporada anterior en Indy. Sin embargo, Downs, un receptor de tercer año, y Pierce, un receptor de cuarto año, han surgido como las opciones favoritas de Rivers. El abuelo de 44 años lanzó un total de 13 pases en su dirección el lunes, resultando en nueve recepciones, 151 yardas y dos touchdowns.

Qué falta

La secundaria. Cuando los Colts intercambiaron por Gardner, anticiparon usar tres esquineros para detener a los oponentes. En cambio, Gardner se ha perdido tres duelos consecutivos por una distensión en la pantorrilla y Charvarius Ward está en su segunda etapa en la reserva de lesionados con una conmoción cerebral. Sus ausencias fueron más que notables ya que el mariscal de campo de los 49ers, Brock Purdy, desmanteló la defensa de pase de Indy.

