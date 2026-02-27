Colapso de una hipotecaria en Reino Unido golpea a acciones de Barclays y Santander

Por Lawrence White y Sam Tobin

LONDRES, 27 feb (Reuters) - Las acciones de los prestamistas Barclays y Santander caían el viernes, después de reportes de que se enfrentan a posibles pérdidas relacionadas con la quiebra del proveedor hipotecario británico Market Financial Solutions Ltd (MFS), en medio de la preocupación por los criterios de concesión de préstamos y el rápido crecimiento del mercado de la financiación privada.

MFS, que tiene su sede en Londres, se especializaba en préstamos complejos respaldados por propiedades inmobiliarias. Según informaciones previas de prensa y documentos judiciales a los que ha tenido acceso Reuters, la entidad solicitó la administración judicial tras encontrarse con dificultades.

Barclays, Santander y Jefferies se encuentran entre los prestamistas expuestos, informó Bloomberg el jueves.

Los inversores están alerta ante cualquier señal de deterioro de los criterios de concesión de préstamos y de aparición de grietas en los mercados crediticios, y algunos de esos temores se centran en el auge del crédito privado, en el que fondos especializados prestan directamente a las empresas.

El colapso el año pasado del proveedor estadounidense de piezas de automóvil First Brands y del prestamista subprime Tricolor agravó esas preocupaciones.

Las acciones de Barclays caían un 2,81% en Londres y las de Santander bajaban un 2% en Madrid.

(1 dólar = 0,7410 libras esterlinas) (Reportaje de Samuel Indyk, Lawrence White y Sam Tobin; reporte adicional de Tommy Reggiori Wilkes y Jesús Aguado; edición en español de Javier López de Lérida)