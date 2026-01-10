Colapso de vertedero en Filipinas que sepultó a decenas de personas deja ya cuatro muertos

Rescatistas con retroexcavadoras intentan hallar sobrevivientes este sábado en un vertedero de basuras del centro de Filipinas cuyo colapso el jueves sepultó a decenas de empleados y dejó al menos cuatro muertos, informaron autoridades.

Alrededor de 50 trabajadores de saneamiento quedaron enterrados cuando los residuos se derrumbaron, desde lo que un concejal estimó que era una altura de 20 pisos en el relleno sanitario de Binaliw, una instalación privada en la turística ciudad de Cebú.

Los rescatistas se enfrentan ahora al peligro de un nuevo desplome mientras se abrían paso entre los escombros, dijo el sábado a la AFP una de ellos, identificada como Jo Reyes.

"Las operaciones continúan en este momento. Son continuas. (Pero) de vez en cuando, el vertedero se mueve, y eso detiene temporalmente la operación", aseguró.

Joel Garganera, concejal de la ciudad de Cebú, dijo a la AFP que, a las 10H00 locales (02H00 GMT), el número de fallecidos por el desastre había ascendido a cuatro, con 34 personas aún desaparecidas.

"Las cuatro víctimas se encontraban dentro de las instalaciones cuando ocurrió (...) Hay viviendas para el personal en el interior, donde se alojaban la mayoría de las personas que quedaron sepultadas", explicó.

Hasta ahora, al menos 12 empleados fueron rescatados con vida de entre la basura y hospitalizados.

Fotos publicadas por la policía el viernes mostraban un enorme montículo de basura en lo alto de una colina, justo detrás de unos edificios que, según informó a la AFP un responsable de información de la ciudad, también albergaban oficinas administrativas.

El vertedero afectado procesaba "1000 toneladas de residuos sólidos urbanos al día", según el sitio web de su operador, Prime Integrated Waste Solutions.