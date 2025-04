Colapso del techo en discoteca dominicana mata a 66 personas

El colapso del techo de una discoteca en Santo Domingo dejó al menos 66 fallecidos este martes y los servicios de rescate trabajan a contrarreloj para hallar sobrevivientes.

El desastre se produjo a las 00h44 locales (04h44 GMT) en medio de un concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, quien aún se encuentra en los escombros según el último reporte de las autoridades.

Varios medios dominicanos reportaron su muerte, pero no hay confirmación oficial. Medicina forense "no ha certificado que ha encontrado el cadáver, no ha encontrado nada sobre Rubby Pérez", dijo el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

Entre los fallecidos están el exbeisbolista de Grandes Ligas Octavio Dotel y la gobernadora de la provincia de Monte Cristi, Nelsy Cruz.

Más de 370 socorristas con 150 ambulancias están dedicados a las labores de búsqueda. Recorrían entre el derrumbe de los ladrillos, láminas de zinc y barras de acero del local Jet Set, ubicado en la capital dominicana.

Una grúa de construcción apoyaba la retirada de bloques. Los sobrevivientes eran retirados en camillas y protegidos con collarines.

"Estamos tratando de intervenir con mayor celeridad porque se escuchan sonidos", dijo Méndez más temprano.

- "Tengo fe" -

La autoridades habilitaron bancos de sangre para recibir donaciones.

Decenas de personas se agolparon en los alrededores de la discoteca, así como en las afueras de hospitales y la morgue, para buscar noticias de familiares.

"Hay un video que sale donde ella está saliendo (del lugar) y me dicen que hay gente que está en el baño, también atrapados", dijo a la AFP Mayelin Zapata, que buscaba información de su hermana de 29 años. "Yo sé que ella está bien, tengo fe".

"Tenemos aquí unas amistades, sobrinas, amigas y amigos que están entre los escombros", dijo por su parte Rodolfo Espinal.

El presidente Luis Abinader visitó la zona de desastre y decretó tres días de duelo.

- "Relámpago" -

Jet Set dijo en un comunicado que colabora "de forma total y transparente" con las autoridades para "esclarecer lo ocurrido".

No hay un balance oficial sobre el número de asistentes al concierto. La discoteca tiene capacidad para 700 personas en mesas y unas 1.000 de pie.

Pérez cantaba dentro de un espacio llamado "Lunes de Jet Set", que presenta semanalmente bandas locales e internacionales.

"Fue algo relámpago totalmente", dijo el mánager del cantante, Enrique Paulino, que sobrevivió. "Yo pensé que era un temblor de tierra, por eso me tiré al piso, me cubrí la cabeza".

"Un saxofonista nuestro murió, tratamos de ir al área donde estaba Rubby pero ahí los escombros eran demasiado grandes", refirió.

- Béisbol de duelo -

La liga dominicana de béisbol (Lidom) informó de la muerte de Dotel, lanzador retirado de 51 años que ganó la Serie Mundial en 2011 con los Cardenales de San Luis.

El exbeisbolista fue sacado con vida de los escombros, pero falleció mientras era trasladado a un centro de salud, según la prensa.

Jugó en las Mayores por 15 temporadas, entre 1999 y 2013, en las que vistió el uniforme de 13 equipos.

Una foto en blanco y negro de Dotel e imágenes de la bandera dominicana fueron proyectados en la pizarra del Citi Field de Nueva York antes del juego de este martes entre los Mets y los Marlins de Miami.

