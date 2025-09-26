Colau explica que el barco de la Flotilla en el que viajaba no continuará hasta Gaza: "Ha petado"
Colau explica que el barco de la Flotilla en el que viajaba no continuará hasta Gaza: "Ha petado"
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
La exalcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha explicado este viernes que el motor del barco de la Flotilla en el que iba "ha petado" y que no puede continuar, por lo que se reubicará a sus tripulantes en otras embarcaciones, y calcula que unas 40 llegarán a Gaza.
"Con todo lo que hemos pasado juntas, no deja de ser un fuerte golpe emocional, pero lo importante es seguir con la misión y lo importante es llegar hasta Gaza. Nos recolocaremos y seguiremos el viaje", ha dicho en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press.
La flotilla se encuentra este viernes cerca de Creta (Grecia) y Colau prevé llegar a Gaza en unos 4 días, en los que espera que les alcance el buque de acción marítima que ha zarpado la noche de este jueves desde el puerto de Cartagena (Murcia) para prestar apoyo a la flotilla.
