Cole Palmer se perderá partido del Chelsea contra FC Barcelona

El atacante inglés del Chelsea Cole Palmer se perderá el partido de Liga de Campeones contra el FC Barcelona del próximo martes después de romperse un dedo del pie en un accidente doméstico, anunció el viernes su entrenador Enzo Maresca.

El centrocampista ofensivo estaba "muy cerca de volver" después de dos meses de baja, pero con este incidente estará ausente otras dos semanas, dijo el técnico italiano.

"Lamentablemente ha tenido un accidente en casa", reveló Maresca, mencionando un dedo del pie "fracturado" tras un golpe.

"No es nada grave, pero no estará de regreso la semana que viene", detalló.

Palmer, de 23 años, se perderá la visita al Burnley el sábado en Premier League y, sobre todo, dos partidos importantes para los Blues: contra el FC Barcelona en Liga de Campeones y contra el Arsenal en el campeonato inglés, ambos en la cancha del Chelsea.

La última aparición de Palmer se remonta al 20 de septiembre, en un encuentro contra el Manchester United, en el que tuvo que ser retirado apenas 20 minutos después del pitido inicial.

Antes de la 12ª jornada de campeonato inglés, el Chelsea ocupa la tercera posición, a seis puntos del líder Arsenal. En Champions, los Blues perdieron su primer encuentro contra el Bayern Múnich, sumaron dos victorias contra Benfica y Ajax, y empataron 2-2 contra el Qarabag en Azerbaiyán.

