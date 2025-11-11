Coleccionista privado subastará guitarras y chaquetas de los Rolling Stones en diciembre

LONDRES, 11 nov (Reuters) - Desde una guitarra de Brian Jones hasta una chaqueta de Mick Jagger, diversos artículos relacionados con los Rolling Stones de una colección privada saldrán a subasta el mes que viene en una venta que podría recaudar alrededor de US$1,3 millones.

Unos 185 objetos, entre ellos pósters, trajes usados en el escenario y entradas, se subastarán el 4 de diciembre en el evento "Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection" de Heritage Auctions, con sede en Dallas.

La guitarra eléctrica Harmony Stratotone de Jones, el difunto cofundador de los Rolling Stones, encabeza la venta con una estimación de precio de entre US$200.000 y US$400.000.

"Fue su primera guitarra eléctrica y la que tocaba en sus primeros conciertos, en sus maquetas e incluso en su primer single, una versión de 'Come On' de Chuck Berry", explicó Charles Epting, director de consignaciones, cultura pop e historia de Heritage Auctions.

"No se trata de un instrumento de gama alta. Esto es lo que (...) alguien de clase trabajadora a principios de los sesenta habría podido permitirse, así que es un instrumento muy humilde y modesto que allanó el camino a una de las bandas más grandes de todos los tiempos."

Muchos de los artículos a la venta proceden de los primeros años del grupo, dijo Epting. Otros objetos pertenecientes a Jones, que abandonó el grupo en 1969 y murió poco después, incluyen una chaqueta con flecos que llevó en su última actuación en vivo con la banda, así como un libro de su infancia.

También están a la venta chaquetas que llevaron el vocalista Jagger y el guitarrista Keith Richards, así como baquetas firmadas del fallecido baterista Charlie Watts.

"La estimación más alta de la venta es de US$1,3 millones. Obviamente, ciertas piezas clave como la guitarra (de Jones), las chaquetas esperamos que encuentren nuevos hogares y potencialmente podrían empujar ese precio aún más alto", dijo Epting.

Lo más destacado de la venta se expone en la oficina londinense de Heritage Auctions hasta el 28 de noviembre.