Colectivo LGBTQ+ participa en desfile de Catrinas en Ciudad de México para impulsar la visibilidad

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Caminando con un vestido rosa inspirado en el arte popular mexicano con una silueta estilo sirena, el artista drag Ángel Arumir ajusta su corona de flores sobre su peluca morada mientras se adentra en un mar de esqueletos.

A su alrededor, miles de personas con disfraces de colores vivos y maquillaje de calaveras se reúnen para el desfile anual de catrinas en Ciudad de México, un tributo a uno de los símbolos más icónicos del Día de los Muertos en México.

La festividad comienza el 31 de octubre, recordando a aquellos que murieron en accidentes. Continúa el 1 de noviembre para recordar a los que murieron en la infancia y luego el 2 de noviembre celebra a los que murieron como adultos.

La Catrina es un esqueleto, a menudo vestido con ropa elegante, que se ha convertido en un símbolo de la celebración anual del país. Pero el colectivo de Arumir, Exóticas, está dando su propio giro a la tradición mexicana.

Exóticas, compuesto por casi 200 artistas, estilistas y diseñadores LGBTQ+, fue uno de los más de 40 grupos que marcharon en el desfile de este año.

“Es un día para mostrar nuestro arte y nuestros corazones con dignidad”, afirmó Arumir, de 42 años, quien ha pasado casi dos décadas actuando en drag. “Hasta ahora ha sido muy difícil ganar el espacio en eventos relacionados con nuestras tradiciones”.

Otros grupos representan una amplia gama de causas sociales, cada uno agregando su propio ritmo, color y mensaje a las calles. Incluyen madres que exigen justicia por los desaparecidos de México, colectivos que honran las tradiciones prehispánicas y fanáticos vestidos para celebrar sus géneros musicales favoritos.

Para Arumir y sus compañeros artistas, el festival ofrece un raro momento de seguridad y solidaridad en un país donde las personas LGBTQ+, y especialmente las mujeres transgénero, enfrentan altos niveles de violencia.

Más de 80 personas queer fueron asesinadas en México el año pasado, ocupando el segundo lugar en América Latina y el Caribe, sólo después de Colombia, para esta comunidad, según Sin Violencia LGTBQ+, una red regional que da seguimiento a dicha violencia.

Las mujeres transgénero representaron 55 de esas muertes, dijo Jair Martínez, un activista mexicano que forma parte de la red. Señaló que la discriminación contra ellas ha aumentado en los últimos cinco años a medida que se han vuelto más visibles.

“Antes, muchas de estas mujeres trabajaban en espacios clandestinos”, comentó Martínez. “Ahora estamos viendo que, al tener más exposición pública, esa visibilidad puede explicar por qué estamos encontrando más violencia hacia ellas”.

Prepararse para el desfile es un trabajo de amor que dura todo el año.

Entre empleos y responsabilidades familiares, Arumir y su equipo dibujan diseños, cosen disfraces y experimentan con maquillaje, canalizando su pasión por el drag y los símbolos mexicanos en cada detalle.

Cada vestido es único, con colores vivos y diseños hechos para la ocasión. Algunos de los disfraces llevan mensajes poderosos. Un artista, Rich González, viajó desde Tijuana para participar, vistiendo un atuendo que honra a los miembros de la comunidad LGBTQ+ que han sido asesinados en su ciudad del norte de México, que durante mucho tiempo ha estado acosada por la violencia. En negro y adornado con cruces coloridas que caen en cascada por la cola de una figura esquelética, González lo lleva con orgullo entre amigos que hizo cuando marchó por primera vez el año pasado.

Entre los que marchan también está Santiago Mercado, de 18 años, quien participa por primera vez.

“Este es un día para celebrar nuestra cultura en un espacio donde podemos seguir luchando por nuestros derechos”, expresó.

El desfile de catrinas es una tradición relativamente nueva. Comenzó en 2014, cuando la maquilladora Jessica Esquivias reunió a amigos para celebrar íconos mexicanos y contrarrestar la creciente popularidad de las imágenes de Halloween en los estantes de las tiendas.

Lo que comenzó como un pequeño círculo de creativos mostrando su arte se ha convertido en uno de los eventos más grandes de la Ciudad de México previos al Día de los Muertos, atrayendo a decenas de miles de participantes y espectadores al centro de la ciudad.

La Catrina misma nació de la sátira hace más de un siglo. El alto esqueleto con un sombrero emplumado apareció por primera vez a principios de 1900, dibujado por el artista José Guadalupe Posada para burlarse de la clase alta de México y su obsesión con la elegancia europea, un recordatorio de que la muerte no perdona a nadie, rico o pobre.

Mientras el desfile recorre el centro de la Ciudad de México, Arumir y su grupo bailan al ritmo de canciones pop latinas tradicionales mientras la gente se agolpa en las aceras, levantando sus teléfonos y sonriéndoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.