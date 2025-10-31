Colgate-Palmolive gana 636,2 millones de euros en el tercer trimestre, un 0,3% menos, y recorta previsiones
Colgate-Palmolive gana 636,2 millones de euros en el tercer trimestre, un 0,3% menos, y recorta previsiones
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -
La empresa de productos de higiene Colgate-Palmolive cerró el tercer trimestre con un beneficio neto atribuido de US$735 millones (636,2 millones de euros), lo que equivale a un descenso del 0,3% respecto a lo obtenido durante el mismo periodo del año pasado. Los ingresos fueron de US$5131 millones (4441 millones de euros), un 1,9% más. El cuidado personal, oral y del hogar brindó US$3989 millones (3453 millones de euros), un 2,1% más, mientras que US$1142 millones (988,5 millones de euros) procedieron de la alimentación para mascotas (Hill's), un 1,4% más.
Por áreas geográficas, Latinoamérica acaparó el 23% de las ventas de Colgate-Palmolive, América del Norte el 19%, Europa un 16%, Asia-Pacífico un 14%, África-Eurasia el 6% y el 22% restante correspondió a Hill's. El total de costes de producción, administración y venta en los que incurrió Colgate-Palmolive durante el trimestre ascendió a US$4053 millones (3508 millones de euros), un 2,9% más.
El dato acumulado hasta septiembre arrojó unas ganancias de US$2169 millones (1878 millones de euros) y una facturación de US$15.152 millones (13.116 millones de euros), esto es un 0,9% más y un estancamiento respecto de lo contabilizado hace doce meses, respectivamente.
"Nos complace haber logrado otro trimestre de crecimiento en las ventas netas y orgánicas, incluso ante la desaceleración del crecimiento en muchos mercados y el impacto negativo de la disminución de las ventas de marcas privadas de productos para mascotas, ya que hemos abandonado ese negocio no estratégico", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Colgate-Palmolive, Noel Wallace.
La multinacional ha actualizado sus previsiones para 2025 y, aunque sigue anticipando que las ventas netas crezcan por debajo del 3%, el alza orgánico de los ingresos estará en el rango del 1% al 2%, inferior a la horquilla anterior del 2% al 4%.
