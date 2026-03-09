Colíder del Brasileirão, São Paulo anuncia la salida del técnico argentino Hernán Crespo

El São Paulo, colíder del Brasileirão, anunció este lunes la salida del entrenador argentino Hernán Crespo, sin ofrecer detalles sobre los motivos ni indicar quién lo reemplazará en el cargo.

La decisión se produce mientras el equipo comparte la punta de la liga brasileña con Palmeiras, ambos con 10 puntos tras cuatro jornadas disputadas.

El Tricolor paulista había quedado eliminado en las semifinales del campeonato estatal de São Paulo por el Verdão, que el domingo ganó el título del torneo.

Crespo, de 50 años, asumió la dirección tricolor en junio del año pasado, con contrato hasta diciembre de 2026.

También dejan el cargo los auxiliares Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el preparador de porteros Gustavo Nepote, informó el club en una nota oficial.

El jueves, el São Paulo recibe al Chapecoense por la quinta fecha liguera.

Aún no se ha definido quién estará en el banquillo en este encuentro, dijo a la AFP una fuente del club.

El equipo disputará la Copa Sudamericana este año tras finalizar en el octavo puesto del Brasileirão el año pasado bajo la dirección de Crespo.

El exgoleador argentino se convirtió en DT del São Paulo tras la salida de su compatriota Luis Zubeldía, actualmente al frente del Fluminense.

Era su segunda etapa como técnico del club, al que ya había dirigido entre febrero y octubre de 2021, ganando el Campeonato Paulista.

Se trata del quinto entrenador que pierde su cargo entre los equipos de la Serie A del fútbol brasileño en esta temporada.

Antes salieron Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro), Juan Carlos Osorio (Remo), Fernando Diniz (Vasco da Gama) y Filipe Luís (Flamengo), reemplazados respectivamente por Eduardo Domínguez, Léo Condé, Renato Gaúcho y Leonardo Jardim.