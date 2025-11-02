Colista en la Premier, Wolverhampton destituye a su DT Vitor Pereira

Wolverhampton, último clasificado en la Premier League tras 10 fechas, anunció este domingo la destitución de su entrenador Vitor Pereira, un día después de la derrota ante Fulham (3-0).

"Los resultados y el rendimiento de esta temporada han caído por debajo de los estándares aceptables, y como resultado de ello se consideró necesario un cambio de liderazgo", indicó el club inglés en un comunicado en el que no precisó el nombre del sucesor del entrenador portugués.

Los Wolves, con dos empates y ocho derrotas en diez partidos, se encuentran a ocho puntos de la zona de salvación.

Mientras, el equipo será dirigido por los entrenadores de los equipos sub-21 y sub-18.

Vitor Pereira, de 57 años, fue nombrado hace menos de un año en sustitución de Gary O'Neil. El antiguo entrenador de FC Porto y de Fenerbahçe logró salvar a Wolverhampton y firmó un contrato de tres años.

Wolverhampton, que ha perdido sus cuatro últimos partidos de liga, visitará Stamford Bridge el sábado para enfrentarse a Chelsea.

