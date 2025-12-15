Collins, de la Fed, dice que apoyó la baja de tasas, pero por poco
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
15 dic (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el lunes que el cambio en las perspectivas de inflación la inclinó a apoyar el recorte de las tasas de interés del banco central de la semana pasada.
"Apoyé la decisión del FOMC (Comité del Mercado Abierto) de la semana pasada de reducir el rango objetivo de la tasa de interés de los fondos federales 25 puntos básicos, aunque para mí fue una decisión muy reñida", dijo Collins en un comunicado.
"La información disponible sugería que el equilibrio de riesgos había cambiado un poco" y "los escenarios con un alza notable de la inflación parecen algo menos probables". (Reporte de Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)
Más leídas
- 1
Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
- 2
El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones
- 3
Asesinaron al director de Hollywood Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo como principal acusado
- 4
Patricia Bullrich denunció al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol