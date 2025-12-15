Collins, de la Fed, dice que apoyó la baja de tasas, pero por poco

15 dic (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el lunes que el cambio en las perspectivas de inflación la inclinó a apoyar el recorte de las tasas de interés del banco central de la semana pasada.

"Apoyé la decisión del FOMC (Comité del Mercado Abierto) de la semana pasada de reducir el rango objetivo de la tasa de interés de los fondos federales 25 puntos básicos, aunque para mí fue una decisión muy reñida", dijo Collins en un comunicado.

"La información disponible sugería que el equilibrio de riesgos había cambiado un poco" y "los escenarios con un alza notable de la inflación parecen algo menos probables". (Reporte de Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)