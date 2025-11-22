Collins de la Fed dice que política monetaria está en lugar adecuado, duda sobre recorte de tasas
- 1 minuto de lectura'
Por Michael S. Derby
BOSTON, EEUU, 22 de noviembre (Reuters) -
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el sábado que sigue inclinándose en contra de que el banco central estadounidense recorte su objetivo de tasas de interés el mes que viene, ya que se enfrenta a riesgos continuos tanto para sus mandatos de inflación como de empleo.
"Veo razones para dudar" sobre la reducción del costo de los préstamos a corto plazo en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de los días 9 y 10 de diciembre.
"Mi opinión es que la política monetaria se encuentra en la actualidad en un rango levemente restrictivo tras la relajación de 50 puntos básicos que llevamos a cabo en septiembre y octubre, y eso es lo apropiado" dada la situación actual de la economía, declaró Collins a la prensa en una conferencia en su banco.
(Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)
- 1
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
- 2
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 3
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
- 4
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad