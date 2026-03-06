Collins de la Fed prevé que la política de tasas se mantendrá estable durante algún tiempo

Por Michael S. Derby

6 mar (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el viernes que no ve ninguna necesidad inminente de cambiar las tasas de interés, ya que las perspectivas de relajación de la política monetaria dependen de un nuevo retroceso hasta el objetivo de inflación del 2%

"Según mi perspectiva, considero que lo más adecuado es adoptar un enfoque paciente y deliberado" y "no veo ninguna urgencia para realizar ajustes adicionales en la política monetaria", afirmó Collins en el texto de un discurso que pronunciará ante una reunión en Springfield, Massachusetts

"Mi hipótesis de referencia se caracteriza por un panorama de inflación aún incierto, con riesgos al alza continuos", afirmó, añadiendo que "esto, junto con los datos recientes que apuntan a un mercado laboral relativamente estable, en mi opinión aboga por mantener las tasas oficiales en sus niveles actuales, ligeramente restrictivos, durante algún tiempo"

Para apoyar una relajación de lo que ahora es un rango objetivo de tasas de los fondos federales del 3,5%-3,75%, Collins indicó que buscará "pruebas claras" de que la inflación, aún elevada, está volviendo al objetivo, lo que "podría ocurrir" sólo en la segunda mitad de este año

Collins dijo que, en su perspectiva, "sigue habiendo una considerable incertidumbre económica, agravada por los recientes acontecimientos geopolíticos, como las hostilidades en Oriente Medio"

"Mi perspectiva de base es bastante benigna, con un crecimiento económico sólido y continuo, unas condiciones del mercado laboral relativamente equilibradas y una reanudación de la desinflación a fines de año, a medida que se desvanezcan los efectos de los aranceles", agregó

En cuanto al mercado laboral, Collins afirmó que la inteligencia artificial podría afectar a las tasas de contratación y explicó que "aunque la contratación podría repuntar en comparación con el ritmo lento del año pasado, es probable que el aumento del empleo siga siendo modesto"

Se espera que la Fed mantenga las tasas estables en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17 y 18 de marzo, y los mercados siguen pronosticando alguna combinación de recortes a lo largo de este año. (Editado en español por Carlos Serrano)