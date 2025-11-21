Collins de la Fed se muestra contraria a baja de tasas en diciembre: entrevista en CNBC

NUEVA YORK, 21 de noviembre (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el viernes que la política monetaria es la adecuada frente a una economía resistente, en comentarios que sugieren que es escéptica sobre la necesidad de volver a recortar las tasas de interés en la reunión de política monetaria del próximo mes.

Una "política ligeramente restrictiva" es "muy apropiada en este momento", dijo Collins en una entrevista en CNBC.

Mantener la política en los niveles actuales ayuda a garantizar que, a medida que las presiones arancelarias atraviesen la economía, las aún altas presiones sobre los precios acaben moderándose, dijo la funcionaria, que añadió que se encuentra "indecisa" de cara a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del mes que viene. (Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)