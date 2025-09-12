Colmillos de elefante, villas y un retrato de Warhol destacan en el testamento de Armani

Por Valentina Za

MILÁN, 12 sep (Reuters) - Dos colmillos de elefante, biombos japoneses, un oso de bronce y un retrato de Andy Warhol son algunas de las posesiones más singulares legadas por el fallecido diseñador de moda italiano Giorgio Armani en su testamento.

El testamento de Armani, revisado por Reuters el viernes, esboza el futuro del imperio del lujo que fundó y divide las numerosas casas del multimillonario entre sus herederos. También reparte el ecléctico contenido de su residencia en el centro de Milán.

Armani falleció el 4 de septiembre a los 91 años, tras cinco décadas de carrera que hicieron de su marca un sinónimo de elegancia atemporal.

Sus numerosas propiedades en lugares glamurosos de todo el mundo aparecían con regularidad en las revistas de diseño del hogar, y en 2000 lanzó su marca de interiores Armani/Casa, de estética minimalista.

El diseñador dejó su retrato de Andy Warhol a su ayudante más cercano y socio Pantaleo (Leo) Dell'Orco, que también heredó su casa de la Costa Azul, una villa de estilo provenzal con piscina situada en las colinas de Saint-Tropez.

Dell'Orco también recibió el derecho a utilizar la casa de Armani en Antigua, otra en el campo cerca de su ciudad natal de Piacenza y su querido refugio de verano, una extensa propiedad en la isla siciliana de Pantelleria.

La casa de Pantelleria está formada por siete "dammusi", edificios rurales tradicionales construidos con piedra de lava blanca y tejado abovedado, rodeados por más de 150 palmeras.

Las residencias de Pantelleria, Antigua y Piacenza son propiedad de una sociedad inmobiliaria que Armani legó a su hermana Rosanna, a su sobrina Silvana y a su sobrino Andrea Camerana, junto con un apartamento en Nueva York, mientras que otro apartamento en esa ciudad quedó para Dell'Orco.

A su hermana, Armani le dejó un apartamento en París, un cuadro de Henri Matisse, los colmillos de elefante y una mesa del diseñador italiano Ettore Sottsass con tres sillas verdes.

Otra sobrina, Roberta, puede solicitar el uso de las distintas casas.

La mano derecha de Armani tiene derechos vitalicios para utilizar la residencia principal de Armani en Milán, y una casa en St. Moritz que será propiedad de Camerana, según el testamento.

Dell'Orco también se convierte en propietario de múltiples sofás, sillones, estanterías y alfombras japonesas. La larga lista de objetos decorativos incluye un escritorio y una mesa del interiorista francés Jean-Michel Frank, un oso y una pantera de bronce.

Dell'Orco y Michele Morselli, director de la inmobiliaria de Armani, heredaron sus automóviles de época, que tienen permiso para vender.

Morselli también recibió en herencia una mesa en forma de Z y un sillón naranja de piel de poni. (Reporte de Valentina Za; Editado en español por Javier Leira)