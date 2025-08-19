Colo Colo anuncia el cese del director técnico argentino Jorge Almirón

El argentino Jorge Almirón dejó el martes de ser el director técnico de Colo Colo tras la goleada sufrida el fin de semana en la liga local, anunció el equipo más popular de Chile.

Colo Colo fue derrotado de local 4-1 el sábado por la Universidad Católica en la liga chilena, en la que marcha a veinte puntos del líder.

En el año de su centenario, Colo Colo lleva una temporada decepcionante: fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, también en la Copa Chile y está lejos de la punta en el torneo chileno.

“El directorio aprobó la salida de Jorge Almirón y vamos a proceder a la firma del finiquito”, dijo a la prensa Anibal Mosa, presidente de Colo Colo.

El entrenador argentino llegó al equipo de Arturo Vidal en enero de 2024 y llevó al Cacique a ganar ese año la liga chilena y la Supercopa de este país.

En su lugar, asumirán de forma interina hasta fin de mes Hugo González y Luis Pérez, técnicos de categorías inferiores del club albo.

Almirón llegó a Colo Colo después de llevar a Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores de 2023, que perdió en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, con el Fluminense por 2-1 en la prórroga.

Dirigió en clubes de varios países en su carrera y entre 2016 y 2018 lo hizo en Lanús de Argentina, con el que también llegó a la final de la Copa Libertadores de 2017, que perdió ante el Gremio de Porto Alegre en partidos de ida y vuelta.