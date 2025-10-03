Colocan de nuevo frente al Capitolio una estatua de Trump y Epstein dándose la mano en señal de amistad

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una estatua de color bronce en la que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dándose la mano con el fallecido multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein ha vuelto a ser colocada frente al Capitolio tras ser retirada la semana pasada por las autoridades estadounidenses.

La estatua, titulada 'Mejores amigos para siempre', muestra a ambos multimillonarios con las piernas levantadas y sus manos en el aire, e incluye además una placa que dice: "En honor al mes de la amistad, celebramos el largo vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su mejor amigo Jeffrey Epstein".

La plataforma responsable de instalar la estatua en la Explanada Nacional de Washington D.C., Secret Handshake, aseguró que la figura fue destruida por piezas durante su remoción y que el permiso fue revocado sin explicación alguna por parte del Servicio de Parques Nacionales, que depende del Departamento del Interior.

No obstante, un portavoz de la agencia aseguró que la estatua fue retirada del lugar porque no cumplía con los permisos correspondientes, que fueron aprobados antes del cierre del Gobierno federal, según ha recogido la cadena CNN.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o el propio Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

El presidente Trump ha pedido cerrar la investigación sobre Epstein tras acusar a los demócratas de querer desestabilizar el Gobierno, si bien el magnate neoyorquino ha sufrido presiones dentro de sus propias filas para que se publique toda la información relativa al caso.