Colombia, 1-2 en jabalina, con Ruiz y Murillo, en los Centroamericanos

San salvador (ap) — la campeona vigente de los juegos centroamericanos y del caribe perdió su cetro. pero el oro se quedó en las arcas colombianas.

Y una plata tampoco estuvo mal para la monarca destronada, quien vio cómo subía al podio su amiga y paisana de Pradera, una localidad de Valle del Cauca.

Flor Denis Ruiz conquistó el martes la prueba de lanzamiento de jabalina para apoderarse de la medalla dorada, mejorando la plata que había conseguido en los Juegos de Mayagüez 2010, en lo que era el comienzo de una carrera que la ha llevado a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Ruiz, de 32 años, logró una distancia de 60, 52 metros en su mejor lanzamiento, para superar a María Lucelly Murillo, de la misma edad, quien había obtenido el título de estas justas como local en Barranquilla hace cinco años.

Murillo compitió en los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio, mientras su compatriota atravesaba por momentos difíciles en su carrera. Lesiones recurrentes la marginaron de aquella cita y del Mundial de 2022 en Eugene, Oregon.

El mes pasado, Ruiz no sabía siquiera si comparecería en el estadio Jorge “Mágico” González de la capital salvadoreña.

“Hace dos semanas me di de alta de una lesión que tuve, de la pantorrilla y no he podido entrenar”, reveló. “En otras condiciones tal vez habría logrado una mejor marca, pero gracias a Dios he podido conseguir la medalla”.

Y garantizar un festejo en Pradera.

“Estamos súper contentas, la montamos en el podio y nos sentimos orgullosos porque somos del mismo pueblo y vamos allí con dos medallas”, añadió Ruiz. “Sí somos amigas y rivales, siempre cada una trata de dar lo mejor en la pista pero estoy contenta de que ella tenga también su medalla”.

El bronce fue para la mexicana Luz Mariana Castro, con 57,50 metros.

Ruiz y Murillo colaboraron para algo más que para darle el 1-2 a Colombia. Ambas cargaron sobre sus hombros a Coraly Ortiz Nieves, quien no pudo realizar su último intento de la sesión, tras lastimarse. Fue colocada posteriormente en una camilla.

AP